La reforma de la Ley de Glaciares se trata en medio de un debate picante y va camino a ser aprobada

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La Libertad Avanza y los bloques aliados consiguieron quórum este miércoles para abrir la sesión en la Cámara de Diputados y tratar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares.

La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por los libertarios, UCR, PRO, Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores de Provincias.

La reforma de esta norma ya cuenta con media sanción de Senadores por lo que de aprobarse en la Cámara Baja será ley. Luego de más de una hora de tratar lo que se denomina "cuestiones de privilegio", poco antes de las 16.30 se inició el debate por la Ley de Glaciares.

No prosperaron los pedidos de la oposición

Como se esperaba, antes del inicio del debate propiamente dicho por la Ley de Glaciares, desde sectores de la oposición plantearon el tratamiento de temas relacionados con hechos de supuesta corrupción que salpican al gobierno nacional, tanto en la relacionado con el caso $Libra como los escándalos atribuidos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el inicio de la sesión, las diputadas de izquierda Romina del Pla y de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, fracasaron en su intento de tratar sobre tablas sendos proyectos para repudiar la decisión del gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de UxP Eduardo Valdés propuso que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero su iniciativa fracasó, ya que no obtuvo el respaldo de los dos tercios de los votos.

Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara Baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei dé respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

represion policial en buenos aires La Policía y manifestantes contra la Ley de Glaciares protagonizaron incidentes. Foto: Noticias Argentinas

Incidentes afuera del Congreso

Una persona fue detenida por los incidentes se registraron entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes con el objetivo de que no permanezcan en la zona del Congreso.

Por otra part 9 activistas de Greenpeace se treparon al Monumento de los Dos Congresos para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares y fueron desalojados.

Los protagonistas saltaron las rejas y dos de ellos ascendieron hasta el tope del monumento para instalar una pancarta.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”, motivo por el que personal de Espacio Público ingresó al lugar y efectivos de la Policía de la Ciudad se encargaron de desalojarlo.

Los dos militantes que se encontraban en altura cesaron en su actitud ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso la notificación de las contravenciones y luego recuperaron la libertad.