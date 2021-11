"Esto no va a cambiar si no tenemos a todos en una mesa de diálogo. Por eso la derrota del kirchnerismo tiene que ser dura. Para que el sacudón sea fuerte. ¿Quién va a mandar en el país? ¿Va a mandar la vicepresidenta? ¿Va a mandar el Presidente? ¿Van a convocar a la oposición?", fue uno de los conceptos de Suarez.

También dijo: "Espero que el Gobierno tenga la responsabilidad de escuchar las urnas y marque un cambio de rumbo, con un diálogo sincero y no fanático".

Casi al mismo tiempo en que Suarez daba el reportaje, Fernández Sagasti y aspirante a ser reelecta como senadora, escribió en Twitter: "Menos pala para enterrar y más pala para sembrar gobernador, que no nos sobra nadie. Más trabajo y menos odio necesitamos. Recuerde a Alfonsín y todos los que dieron su vida para nunca más enterrar a los que piensen distinto estimado Rodolfo".

https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1458113338521444366 Menos pala para enterrar y más pala para sembrar gobernador, que no nos sobra nadie. Más trabajo y menos odio necesitamos.



Recuerde a Alfonsín y todos los que dieron su vida para #NuncaMás enterrar a los que piensen distinto estimado Rodolfo. pic.twitter.com/Z3d68RjNGE — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) November 9, 2021

Tras el posteo de Sagasti, otros dirigentes justicialistas se pusieron en fila para cuestionar los dichos del gobernador. Uno de ellos fue el principal candidato a diputado nacional, Adolfo Bermejo: "Quedó atrás y lejos la calidad institucional y el respeto en la política mendocina. No se dedican a la gestión, sólo a aparecer en los medios con frases que generan odio. Llegará el día de dar vuelta de página a esta etapa de destrucción de la vida democrática en la provincia".

También se expresó el ex legislador Jorge Tanús, actual miembro del BICE Fideicomisos: "Gobernador, entiendo que se ha excedido. Términos como enterrar son propios de una dictadura y no creo que sea ese método la forma de imponer ideas. Siempre Mendoza tuvo convivencia institucional. Sinceramente espero sus disculpas y rectificación".

Los mapuches

Otra expresión polémica del gobernador fue cuando se refirió a los mapuches. Lo hizo en el marco de sus críticas a la discriminación que sufre Mendoza por parte del Gobierno nacional en el reparto de fondos, situación que afecta también a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Suarez dijo entonces que "el Gobierno nos considera territorio hostil. Eso es una barbaridad. No somos territorio hostil. Territorio hostil es donde están los mapuches, que no están haciendo nada (por detenerlos) en el Sur y si no paran vamos a tener mapuches pidiéndonos la calle Arístides y los van a desalojar a ustedes. Estas cuestiones hay que tomarlas con seriedad y no con fanatismo ideológico como el que tiene el Gobierno".

Por este tema puntual, desde el Frente de Izquierda y organizaciones sociales salieron a rechazar lo que que señaló el mandatario.

El senador del FIT, Lautaro Jiménez, escribió en Twitter: "Repudio las declaraciones racistas, provocadoras y mentirosas de Rodolfo Suarez en contra de las comunidades mapuches. Su discurso recuerda a Rufino Ortega y va de la mano con la ofensiva de 'su' Suprema Corte que desconoce la Ley 26.160 y desaloja familias en Malargüe".

Al mismo tiempo la Organización Identidad Territorial Malalweche, en la que se agrupan mapuches mendocinos, hizo circular un comunicado de prensa en el que acusaron a Suarez de "sembrar odio y violencia".

También la organización Xumek emitió un documento crítico en el que entre otras definiciones señaló "a las claras pone de manifiesto (el gobernador) la intención de seguir sosteniendo discursos de odio, racismo, estigmatización y ocultamiento sobre la real situación en que se encuentran los pueblos indígenas en el país, y en Mendoza en particular".

La delincuencia

El tercer punto polémico de la nota realizada al gobernador estuvo relacionado con la delincuencia. "Las crisis sociales llevan a la delincuencia y es un mal de toda la Argentina desde hace tiempo. El delito es multicausal y existe el delincuente natural que nace con genética natural. Podríamos estar debatiendo mucho sobre este tema. En Mendoza hemos bajado los homicidios, hemos bajado los robos agravados. Ha aumentado el raterío, el robo de cubiertas, etcétera y tiene que ver con los problemas económicos y el índice de pobreza", fue lo que dijo Suarez.

Aquí quienes salieron a refutarlo fueron dos senadores: Lucas Ilardo, del Frente de Todos, y otra vez Lautaro Jiménez, del FIT.

El peronista tuiteó con ironía: "El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, dijo hoy que existen delincuentes que nacen así por genética natural. Sí. Sí. Es de verdad esto".

El legislador del FIT, quien es candidato a senador nacional, publicó: "Estos discursos basados en la eugenésia, una creencia nazi que declara delincuente a un bebé y hasta un embrión, hablan mucho sobre quienes hacen uso de ellos".