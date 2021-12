La Nación negó que haya pedido un nuevo estudio de impacto ambiental para Portezuelo del Viento

El organismo que conduce Batakis emitió por otra parte un comunicado de prensa en el que hace hincapié en que está trabajando en articulación con todas las jurisdisciones involucradas, esto es Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.

"Ante las versiones periodísticas en torno a la obra de Portezuelo del Viento vertidas por medios de comunicación de la provincia de Mendoza, la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior desmiente las expresiones adjudicadas a la titular de dicha Secretaría, Silvina Batakis, las cuales nunca existieron. En ese sentido, el Ministerio del Interior ratifica su voluntad de seguir trabajando en articulación con todas las provincias para encontrar soluciones comunes sobre la base del diálogo y los consensos", dice el documento dado a conocer este miércoles.

Suarez en Casa Rosada.jpg Rodolfo Suarez en mesa de entradas de la Casa Rosada presentó el pedido de pronto despacho sobre Portezuelo del Viento.

El pedido de pronto despacho al Presidente

El gobernador Rodolfo Suarez viajó el martes a Buenos Aires y presentó formalmente un pedido de pronto despacho para que el presidente Alberto Fernández tome una decisión, que debería conocerse dentro de los próximos 30 días respecto del estudio de impacto ambiental, sometido a laudo arbitral tras el pedido de La Pampa.

Tras este a desmentida de la Nación de que se haya aceptado llevar adelante esa instancia ahora se espera que quien decida sea el mandatario nacional.

La decisión de Fernández respecto de la necesidad o no de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre Portezuelo se espera porque el gobernador Rodolfo Suarez activó el mecanismo del laudo presidencial en junio del 2020, después de que en la reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro votaran en contra del presentado por Mendoza.

El avance de la licitación

Hasta ahora, Mendoza ha continuado con el proceso de adjudicación. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento analiza las ofertas y en breve emitirá su dictamen. Después de ello, el proceso pasará a manos de una nueva comisión integrada por funcionarios de la provincia y necesitará el visto bueno de la Fiscalía de Estado.

Este camino sigue en paralelo a la resolución del laudo aunque, en principio, no se llegará hasta el punto de la adjudicación sin tener el fallo presidencial en mano.

Los fondos están

El Gobierno nacional transfirió en octubre US$ 57.122.065 de la novena cuota de desembolsos para la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Así, en la provincia ya cuentan con US$ 318 millones de los U$S 1.023.362.922 comprometidos en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

Esos fondos, por un acuerdo firmado entre Nación y Mendoza, están en un fideicomiso construido exclusivamente para la construcción de la presa hidroeléctrica y otras obras anexas.