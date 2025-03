La mayoría de los diputados por Mendoza respaldó el DNU que permite a Milei negociar con el FMI

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lMartinezAlvaro/status/1902446278820426046&partner=&hide_thread=false Un paso firme hacia la estabilidadHoy aprobamos el DNU del presidente @JMilei para renegociar con el FMI el kilombo que nos dejó el kirchnerismo. Mientras algunos eligen el caos y la demagogia, nosotros garantizamos estabilidad y evitamos el default.Los mismos que nos dejaron… pic.twitter.com/QYH3fu1R1Q — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) March 19, 2025

Mercedes Llano (PD) subrayó que el acuerdo "esta vez no será para sostener el despilfarro del Estado, sino para reparar el daño ocasionado por los gobiernos populistas".

En cambio su ex aliada, la díscola Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo), se abstuvo, tras afirmar que "un verdadero gobierno liberal no basa su plan de acción en tomar deudas que supriman la opción de garantizar la libertad de mercado, desarrollo y propiedad; y no apoya un cheque en blanco para la opresión de la Argentina", recalcó. Incluso habló de "una estafa" a las generaciones futuras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1902410061793636697&partner=&hide_thread=false Mi posición respecto al DNU enviado por el Poder Ejecutivo, para solicitar un nuevo endeudamiento con el FMI. pic.twitter.com/9TXLLeJzwS — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) March 19, 2025

Más intriga había respecto a los radicales. De todos modos, al final del día Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri dieron el okey, a tono con la sintonía que el Ejecutivo mendocino viene mostrando respecto a la Nación y sus medidas.

Y, como era previsible, los peronistas Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro votaron en contra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AdolBermejo/status/1902447327563887013&partner=&hide_thread=false Rechazamos el DNU del Acuerdo con el FMI por varios motivos:

•Aún no hay Presupuesto Nacional

•Es un cheque en blanco

•No dan a conocer condiciones, características y monto

•Es inconstitucional, sin necesidad ni urgencia

•Ayer sacaron dictamen

•Es un by pass al Congreso pic.twitter.com/MaMNxa6AwA — Adolfo Bermejo (@AdolBermejo) March 19, 2025

Con el DNU aprobado, ahora Milei tiene vía libre para conseguir fondos frescos del FMI, algo que los especialistas casi dan por hecho.