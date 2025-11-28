La Libertad Avanza sumó a una diputada que viene del PRO y se acerca a la primera minoría

martin menem veronica razzani patricia bullrich Martín Menem. Verónica Razzani y Patricia Bullrich. Foto: Noticias Argentinas

Quién es la nueva diputada nacional que sumó La Libertad Avanza

Electa en 2023 por Santa Fe, Razzini integraba el PRO antes de conformar el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz. Hasta diciembre de 2023, fue líder del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización de dueños de pymes dedicada a resistir paros y protestas de trabajadores.

La incorporación de Razzini se suma a una serie de movimientos de La Libertad Avanza en las últimas semanas para fortalecer su presencia en el Congreso. Previamente, había sumado a 3 diputados de Liga del Interior: Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y José Federico Tournier (Corrientes).

Bullrich también jugó un rol clave en el desmembramiento del bloque del PRO, logrando que 8 diputados se unieran a La Libertad Avanza. Entre ellos se destacan Damián Arabia y Silvana Giudici, quien asumirá como secretaria parlamentaria en el nuevo bloque libertario junto a Nicolás Mayoraz. La cordobesa Belén Avico fue la última en sumarse desde el PRO.

En contrapartida, Unión por la Patria (UxP) enfrenta una posible disminución de su bancada. Actualmente con 98 integrantes, se estima que comenzará el nuevo ciclo con 97. Además, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, negocia la salida de sus 4 diputados, lo que reduciría la cifra a 93. El diputado electo por San Luis, Jorge "Gato" Fernández, aún evalúa si se sumará a UxP, a otro espacio o formará un monobloque.

La reconfiguración de fuerzas será clave para la sesión preparatoria del próximo miércoles 3 de diciembre, donde se definirán las autoridades. Si bien Martín Menem tiene asegurada la presidencia de la Cámara Baja y UxP la vicepresidencia primera, la disputa por la primera minoría es fundamental, ya que determinará el reparto proporcional de representantes en cada una de las comisiones parlamentarias.

Fuente: Noticias Argentinas