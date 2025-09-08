La Libertad Avanza se posiciona como segunda fuerza en el nuevo escenario parlamentario bonaerense

Por su parte, La Libertad Avanza y el PRO, que ya contaban con 25 bancas, lograron sumar otras 5, para alcanzar un total de 30.

Javier Milei. Su fuerza -La Libertad Avanza- y el PRO sumaron bancas para la Legislatura bonaerense.

Este crecimiento considerable posiciona a la alianza de Javier Milei como un actor relevante en el recinto. En un sistema de reparto de bancas que responde a la población de cada sección electoral, este bloque se proyecta como una pieza fundamental para la negociación y la articulación legislativa.

El fortalecimiento también se refleja en el Senado provincial, donde LLA y el PRO se afianzan como un bloque con peso propio.

Fuerza Patria puso en juego 10 de las 21 bancas en la Cámara Alta y sumó 3 nuevas bancas, quedando con un total de 24 y logrando el quórum propio.

Por su parte, La Libertad Avanza en alianza con el PRO sumó 3 nuevas bancas, alcanzando un total de 16 escaños.