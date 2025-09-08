Inicio Política La Libertad Avanza
Elecciones 2025

La Libertad Avanza se posiciona como segunda fuerza en el nuevo escenario parlamentario bonaerense

A pesar de los resultados electorales, LLA y el PRO sumaron 5 bancas, por lo que ahora tienen 30 representantes

Por UNO
Legislatura de Buenos Aires. Tendrá una nueva conformación.

Legislatura de Buenos Aires. Tendrá una nueva conformación.

Foto: Legislatura de Buenos Aires

Tras las elecciones en Buenos Aires hay un análisis de la nueva conformación parlamentaria que revela un cambio en el mapa político de esa provincia.

La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, ha logrado consolidarse como la segunda fuerza en ambas cámaras legislativas, lo que redefine el tablero de poder en el distrito.

En la Cámara de Diputados, el peronismo obtuvo 21 bancas, elevando su bloque a 39 escaños. Este número lo mantiene a ocho legisladores de alcanzar el quórum, una situación que lo obliga a buscar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Por su parte, La Libertad Avanza y el PRO, que ya contaban con 25 bancas, lograron sumar otras 5, para alcanzar un total de 30.

javier milei la libertad avanza elecciones 2025
Javier Milei. Su fuerza -La Libertad Avanza- y el PRO sumaron bancas para la Legislatura bonaerense.

Javier Milei. Su fuerza -La Libertad Avanza- y el PRO sumaron bancas para la Legislatura bonaerense.

Este crecimiento considerable posiciona a la alianza de Javier Milei como un actor relevante en el recinto. En un sistema de reparto de bancas que responde a la población de cada sección electoral, este bloque se proyecta como una pieza fundamental para la negociación y la articulación legislativa.

El fortalecimiento también se refleja en el Senado provincial, donde LLA y el PRO se afianzan como un bloque con peso propio.

Fuerza Patria puso en juego 10 de las 21 bancas en la Cámara Alta y sumó 3 nuevas bancas, quedando con un total de 24 y logrando el quórum propio.

Por su parte, La Libertad Avanza en alianza con el PRO sumó 3 nuevas bancas, alcanzando un total de 16 escaños.

Temas relacionados:

Te puede interesar