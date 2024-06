La Justicia rechazó un amparo que reclamaba diversidad de género en la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación. El amparo pretendía que se rechace la postulación de Lijo y García Mansilla para que el Poder Ejecutivo vuelva a mandarlas teniendo en cuenta la perspectiva de género.

La Fundación Mujeres x Mujeres había adherido al amparo y solicitado ser tenida como co-actora. Sin embargo, la jueza consideró que “la representación del colectivo de mujeres que invoca y su objeto estatutario con especial foco en la no discriminación por razones de género resultan de un grado tal de generalidad, que no se advierte que la Fundación posea en este caso representación con la suficiente especialidad que el cuestionamiento requiere”.

“La acción deducida no puede prosperar, por cuanto no se advierte la presencia de un caso contencioso, ya que -de conformidad con la reseña efectuada- las condiciones que invocan los actores no resultan aptas para autorizar la intervención de la Magistratura en el control que proponen”, argumentó.

Por último, sostuvo: “Por lo demás, expedirse sobre la propuesta de los dos candidatos para cubrir las vacantes del Máximo Tribunal formulada por el Poder Ejecutivo Nacional sin el marco de una adecuada causa que habilite el control judicial importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”.