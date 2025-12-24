La Justicia anuló un DNU de Javier Milei y Hebe Casado resaltó que en Mendoza ya es ley

Hebe Casado sobre extinción de dominio

Y compartió el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio que rige en la provincia desde el 2019.

Los argumentos de la Justicia para el revés que le dio a Javier Milei

La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anuló el DNU 575/2025 dictado por el Ministerio de Justicia, y respaldó así el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.

cristina kirchner El DNU de Javier Milei pretendía que el Estado pudiera disponer de los bienes secuestrados por causas penales federales, y se dio tras la condena de Cristina Kirchner, por la causa Vialidad y la ruta del dinero K. Noticias Argentinas

Hay que recordar que esta batalla de la gestión de Javier Milei se dio en coincidencia con las decisiones de los tribunales orales que condenaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por la causa Vialidad y la Ruta del dinero K, y tenía el objetivo de rematar sus bienes por una suma de más de 640 millones de dólares.

Sin embargo el tribunal sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso y que no se acreditó que el Poder Legislativo estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre la materia.

En ese sentido, citó el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Y sumó que no había argumentos para sostener la situación de "necesidad y urgencia" que justificara el dictado de ese DNU.

El caso mendocino: la venta de la mansión de Lobos y los fondos para escuelas

El 11 de noviembre pasado la DGE destinó a la reparación de edificios escolares los $172.241.977,30 recaudados por el remate público de la denominada "mansión de Luis Lobos" en Guaymallén.

De este modo, el gobierno escolar dio cumplimiento a la ley de extinción de dominio que habilitó luego del primer fallo de la Justicia Civil en el país, a invertir en reparaciones y/o construcción de establecimientos escolares el producido de las subastas de bienes adquiridos mediante conductas delictivas, como en este caso por corrupción en el ejercicio de la función pública.