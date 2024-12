La interna peronista mostró sus divisiones tras la votación de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2025

Felix González senado de Mendoza.jpg Félix González, uno de los pocos legisladores que le siguen respondiendo al kirchnerismo en la Legislatura

El caótico armado del PJ en Diputados

La mayor dificultad de comprender cómo se arma el PJ en la Legislatura está en la Cámara de Diputados, donde son cuatro los bloques peronistas o simpatizantes del peronismo.

Estos son el PJ puro, donde se inscribe la esposa de Carlos Ciurca, Verónica Valverde -vicepresidenta de la Cámara-, Germán Gómez -que es presidente de bloque y responde a los hermanos Félix de San Rafael-, Juan Pablo Gulino -que es del equipo del intendente de Maipú, Matías Stevanato y es vicepresidente de bloque-.

Además, Gustavo Perret, que también responde a los Félix y Roxana Escudero, una diputada malargüina que sintoniza con el intendente Celso Jaque.

También forman parte del bloque PJ Valentina Morán y Natalia Vicencio, ambas kirchneristas (La Cámpora y CTA).

Pero además, hay otros tres bloques peronistas: Renovación Mendoza Línea Nacional, que integra Gabriela Lizana y representa al excandidato a presidente Sergio Massa, Renovación Justicialista, que integra Julio Villafañe y le responde a Martín Aveiro y por último, el bloque Consumidores y Ciudadanos, de José Luis Ramón.

La mayor particularidad del peronismo legislativo es que no representa directamente al poder de los intendentes, como ocurre frecuentemente, aunque no esta vez. De hecho hay intendentes que no tienen ningún legislador que los represente, como Edgardo González; y otros legisladores que no le responden a ningún intendente, como en el caso de Lizana, Ramón, Vicencio y Morán.

El peronismo en el Senado: dividido pero más ordenado

El peronismo en el Senado también muestra divisiones, pero no llega al nivel de caos de Diputados.

En el caso de los senadores, Helio Perviú y Félix González le responden al kirchnerismo. Gerardo Vaquer es lavallino, pero es líbero, quizás se lo pueda ubicar -según fuentes legislativas- cerca del exintendente Roberto Righi y de Martín Aveiro.

Por otra parte, Mauricio Sat responde a los hermanos Félix y Alejandra Barros, de Malargüe, a Celso Jaque. También lo componen las legisladoras ciurquistas Mercedes Derrache y Adriana Cano.

Además, forman parte de la bancada Olga Cristina Gómez, una legisladora de La Paz, y Duilio Pezzutti, del 4° distrito, que, según fuentes legislativas, no tiene respaldo político actualmente.