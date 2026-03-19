A 50 años del golpe de Estado de 1976, la Iglesia católica argentina renovó su llamado al “Nunca Más” a la dictadura, reclamó una democracia “más justa y sin odio” y advirtió sobre una “tendencia creciente al autoritarismo”.
La Iglesia católica pide “Nunca Más” a las dictaduras y advirtió por los autoritarismos
El pronunciamiento de la Iglesia católica a 50 años del golpe de 1976 insta a la memoria y a construir una democracia más justa y plural
El pronunciamiento fue difundido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que conmemoró el aniversario del quiebre institucional con un mensaje centrado en la memoria, los derechos humanos y la necesidad de fortalecer la vida democrática. Allí, los obispos ratificaron el rechazo al terrorismo de Estado y convocaron a sostener el compromiso colectivo con el sistema democrático.
La Iglesia pide democracia, equidad, diálogo y respeto
“Decir Nunca Más a la dictadura es también decir siempre más a la democracia”, señalaron, al tiempo que llamaron a construir una sociedad con mayor equidad, diálogo y respeto. En ese sentido, subrayaron la importancia de evitar discursos de odio y divisiones que, advirtieron, debilitan el entramado institucional.
El documento también puso el foco en el presente al alertar sobre signos de deterioro democrático. Según indicaron, existe una “tendencia creciente al autoritarismo” que se manifiesta en distintos ámbitos, lo que exige redoblar esfuerzos para cuidar las instituciones y promover la convivencia plural.
Asimismo, la Iglesia instó a hacer memoria de lo ocurrido durante la última dictadura militar, al considerar que ese ejercicio resulta clave para evitar la repetición de hechos traumáticos en la historia argentina. En esa línea, reafirmó la vigencia de la consigna “Nunca Más” como un pilar fundamental de la vida democrática desde el retorno institucional en 1983.
El mensaje se da en la antesala de un nuevo 24 de marzo, en un contexto de debate político y social sobre el pasado reciente y los desafíos actuales de la democracia en el país.
Los obispos hicieron énfasis en tres ejes críticos:
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Discursos de odio: Lamentaron la violencia verbal que domina la escena pública.
Desigualdad: Pidieron una democracia que sea "realmente justa", señalando que la pobreza es una forma de exclusión que atenta contra la libertad.
Personalismos: Alertaron sobre los liderazgos que pretenden estar por encima de las leyes y las instituciones.