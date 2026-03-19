La Iglesia católica pide “Nunca Más” a las dictaduras y advirtió por los autoritarismos

Conferencia Espiscopal Argentina - Obispos Arzobispos

El documento también puso el foco en el presente al alertar sobre signos de deterioro democrático. Según indicaron, existe una “tendencia creciente al autoritarismo” que se manifiesta en distintos ámbitos, lo que exige redoblar esfuerzos para cuidar las instituciones y promover la convivencia plural.

Asimismo, la Iglesia instó a hacer memoria de lo ocurrido durante la última dictadura militar, al considerar que ese ejercicio resulta clave para evitar la repetición de hechos traumáticos en la historia argentina. En esa línea, reafirmó la vigencia de la consigna “Nunca Más” como un pilar fundamental de la vida democrática desde el retorno institucional en 1983.

El mensaje se da en la antesala de un nuevo 24 de marzo, en un contexto de debate político y social sobre el pasado reciente y los desafíos actuales de la democracia en el país.

Los obispos hicieron énfasis en tres ejes críticos: