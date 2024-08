La ex ministra de Género aportó chats con Fabiola Yañez sobre el presunto pedido de ayuda

La ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, sumó a su declaración judicial este lunes, capturas de chats por Whatsapp que mantuvo con la ex primera dama, Fabiola Yañez, las cuales desmentirían el pedido de ayuda que supuestamente había solicitado por padecer violencia de género por parte del ex presidente, Alberto Fernández.