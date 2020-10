La estancia de Grabois y Vicky: bien nacional, popular y clerical

Fíjese en la siguiente coincidencia de ventanales: en Juntos por el Cambio el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que "no podemos tirar al ex presidente Mauricio Macri por la ventana". Lo que se pretende, insiste, es que esa coalición no tenga un jefe único sino una conducción horizontal. En tanto, desde el entorno de Alberto Fernández voceros del mandatario confirmaron a La Nación que "no vamos a tirar a Juan Grabois por la ventana". A este dirigente social, dicen, lo van a contener porque "el pibe" del papa Francisco es de buen corazón.