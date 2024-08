La esposa de Walter Bento denunció que una jueza debió apartarse del juicio por una amistad íntima con él

Walter Bento-carta Díaz Cordero.jpeg Una nota que estaba en poder de Walter Bento y que se le atribuye a Díaz Codero, que votó el dictamen de suspensión del entonces juez en 2023.

El apartamiento que reclamó la esposa de Walter Bento

El planteo de Marta Boiza es directo: Díaz Cordero debió apartarse del proceso de juicio político a su esposo tal como el Consejo de la Magistratura le reprochó a él no haberlo hecho en una de las tantas denuncias administrativas que derivaron en la destitución.

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg Walter Bento, la esposa y dos hijos del matrimonio en el banquillo de la Justicia Federal.

Esta presentación difícilmente impacte sobre la sentencia del Jury de Enjuiciamiento del 8 de noviembre de 2023, ya que en caso de anularse la actuación de Díaz Cordero no habría incidencia alguna en el resultado final.

Sin embargo, en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde también se investiga a Tonelli, sobrevuela la posibilidad de que Díaz Cordero sea cuanto menos investigada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las notas que estaban en poder de Walter Bento

La esposa de Bento encontró estas notas y las cartas manuscritas firmadas por "Agus" entre las pertenencias que su esposo tenía en sus despachos de juez federal. Para entonces, Bento ya había sido destituido y estaba preso en el penal federal de Campo Cacheuta con prisión preventiva mientras el TOF 2 lo juzga por asociación ilícita y lavado de activos.

El hallazgo detonó un conflicto matrimonial y familiar, trascendió este jueves desde Buenos Aires.

Boiza decidió llevar esas pruebas a los tribunales porteños bajo el siguiente argumento:

De la misma manera que se lo acusa injustamente al Dr. Walter Bento de no excusarse en un caso -donde no hay y, menos se probó, una relación de amistad con el imputado-, que la Jueza y Consejera Agustina Díaz Cordero haya intervenido activamente en el proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura cuando, a la luz de las cartas que encontré, tenía -cuanto menos y en el mejor de los casos- una amistad con mi marido, resulta un hecho lisa y llanamente delictual “De la misma manera que se lo acusa injustamente al Dr. Walter Bento de no excusarse en un caso -donde no hay y, menos se probó, una relación de amistad con el imputado-, que la Jueza y Consejera Agustina Díaz Cordero haya intervenido activamente en el proceso que se sustanció ante el Consejo de la Magistratura cuando, a la luz de las cartas que encontré, tenía -cuanto menos y en el mejor de los casos- una amistad con mi marido, resulta un hecho lisa y llanamente delictual”

