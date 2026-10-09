La Corte Suprema convocó a una sesión extraordinaria y define el futuro de la Ley de Tierras

La falta de acuerdo entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti obligó a incorporar 2 conjueces para reunir los votos necesarios.

Uno de ellos es Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El otro es Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal también aceleró el procedimiento: redujo a 24 horas el plazo para que quedara consentida esa integración. La controversia gira alrededor del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737.

Noticias Argentinas precisó que la demanda comenzó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche y luego pasó a la Cámara Federal de La Plata, sin que se resolviera el fondo de ese planteo.

Qué reclaman las organizaciones y las comunidades indígenas

La presentación corresponde a la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

Los demandantes solicitaron que la Corte precise si su reciente sentencia sobre un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) también alcanza a su expediente.

En aquella causa, el tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación porque consideró que el CECIM carecía de legitimación para promover la acción. La decisión se apoyó en esa cuestión procesal, pero no definió cuestiones de fondo.

Además, los actuales reclamantes sostienen que sus fundamentos son diferentes: invocan la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Según explicó La Nación, la Corte podría devolver el expediente a un tribunal inferior o abordar directamente la cautelar, una alternativa excepcional.

Una discusión que también llegó al Congreso

El conflicto judicial tiene un frente político. Tras el fallo sobre el amparo del CECIM, sectores de la oposición plantearon llevar al Congreso el rechazo de todo el DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el jueves siguiente.

En ese escenario, la reunión extraordinaria podría modificar el rumbo inmediato de la controversia. La expectativa está puesta en si la Corte concede la cautelar y con qué alcance.