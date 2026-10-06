La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó por sorteo al camarista federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci para resolver sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras y dejó sin efecto las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El camarista federal de Mendoza Pérez Curci se suma a la Corte nacional por la ley de tierras
Para completar el pleno de 5 jueces, la Corte Suprema convocó junto a Pérez Curci, al presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña
Durante la tarde de este martes, el camarista federal de Mendoza fue elegido junto con su colega Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación Penal para completar el pleno de 5 miembros de la Corte nacional, que debe resolver el planteo de la asociación civil ambiental Árbol de Pie contra la derogación de la Ley de Tierras.
La Corte nacional llegó a convocar a dos conjueces porque los titulares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti no alcanzaron la unanimidad de criterios para arribar a una conclusión.
La organización ambiental Árbol de Pie interpuso el recurso contra el artículo 154 del DNU 70 bajo el derecho a la protección del ambiente y al patrimonio territorial garantizado por la Constitución Nacional.
La presentación judicial de origen se concretó en la Justicia Federal de Bariloche. Luego, pasó a la Cámara Federal de La Plata.
La polémica Ley de Tierras, en la Corte
En pocas palabras
- Corte Suprema: convocó a conjueces para definir sobre la derogación de la ley de tierras por DNU.
- Pérez Curci: camarista federal de Mendoza, seleccionado para completar el pleno de 5 jueces.
- Ley de Tierras: se debate el artículo 154 del DNU 70/2023 sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.