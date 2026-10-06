El camarista federal de Mendoza Pérez Curci se suma a la Corte nacional por la ley de tierras

Durante la tarde de este martes, el camarista federal de Mendoza fue elegido junto con su colega Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación Penal para completar el pleno de 5 miembros de la Corte nacional, que debe resolver el planteo de la asociación civil ambiental Árbol de Pie contra la derogación de la Ley de Tierras.

La Corte nacional llegó a convocar a dos conjueces porque los titulares Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti no alcanzaron la unanimidad de criterios para arribar a una conclusión.