La Corte Interamericana inspeccionó cómo viven los presos en 2 cárceles de Mendoza

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recorrió las cárceles San Felipe y Almafuerte para inspeccionar cómo viven los presos, como parte de un histórico reclamo internacional contra el Estado de Mendoza.
El lunes 5 y martes 6 de este mes acompañaron al guatemalteco Edgar Stuardo Ralón representantes de la Cancillería argentina y el abogado denunciante Carlos Varela Álvarez, quien interpuso un reclamo internacional en 2014 por hacinamiento y superpoblación y las derivaciones, como la violencia interna e institucional.
El jurista se entrevistó con internos alojados en ambos establecimientos penitenciarios y anticipó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá un informe final acerca de las condiciones de vida de los presos en San Felipe y Almafuerte, éste último en Campo Cacheuta.
El informe final sobre 2 cárceles de Mendoza
El pronunciamiento final y en pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá derivar -o no- en el levantamiento de medidas cautelares y nuevas recomendaciones al Estado mendocino acerca de las condiciones del alojamiento y del agua potable y del acceso a la Justicia para los presidiarios.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón, también se reunió con autoridades del Gobierno provincial y con el abogado Varela Álvarez.
A ambas partes les pidió informes detallados acerca de lo hecho -o no- durante los últimos años para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad en San Felipe y Almafuerte.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Mercedes Rus, declaró que al Estado mendocino le fue "muy bien" durante la inspección carcelaria a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Varela Álvarez se comprometió a elaborar un informe más actualizado y con distintas fuentes, que enviará al Tribunal Internacional.
En pocas palabras
- Corte Interamericana: inspeccionó las cárceles San Felipe y Almafuerte de Mendoza el lunes 5 y martes 6 de este mes.
- Reclamo internacional: iniciado en 2014 por hacinamiento y violencia, derivará en un informe final.
- Próximos pasos: el informe podría generar recomendaciones y retiro -o no- de medidas cautelares sobre las condiciones carcelarias.