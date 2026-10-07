La Corte Interamericana inspeccionó cómo viven los presos en 2 cárceles de Mendoza

La cárcel Almafuerte fue recorrida por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia internacional contra el Estado mendocino por hacinamiento y superpoblación.

El informe final sobre 2 cárceles de Mendoza

El pronunciamiento final y en pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá derivar -o no- en el levantamiento de medidas cautelares y nuevas recomendaciones al Estado mendocino acerca de las condiciones del alojamiento y del agua potable y del acceso a la Justicia para los presidiarios.

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón, también se reunió con autoridades del Gobierno provincial y con el abogado Varela Álvarez.

Edgar Stuardo Ralón, presidente de la Corte Interamericana, recorrió 2 cárceles de Mendoza y prepara un informe final.

A ambas partes les pidió informes detallados acerca de lo hecho -o no- durante los últimos años para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad en San Felipe y Almafuerte.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Mercedes Rus, declaró que al Estado mendocino le fue "muy bien" durante la inspección carcelaria a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Varela Álvarez se comprometió a elaborar un informe más actualizado y con distintas fuentes, que enviará al Tribunal Internacional.