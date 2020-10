La concejala salteña Candela Correa denunció discriminación

Debido a su imponente físico y a su impronta de influencer en las redes sociales, la edila salteña pasó a ser conocida como la concejal hot en los medios nacionales, donde tuvo un duro traspié. Correa, también profesora de fitness, salió a denunciar la discriminación que le hacían los otros concejales salteños en el canal de televisión porteño Crónica TV, y cuando tuvo que decir a qué partido representaba, lo hizo con no pocos errores. “Yo estoy en el lineamiento de Gustavo Sáenz, nuestro gobernador, y entré por el frente... por Salta tiene... perdón, ¡por el Frente de Todos! No, no, perdón que con tantos nombres... Salta tiene Futuro es el lineamiento de mi gobernador pero yo no pertenezco a ese bloque, soy un monobloque, Nueva Generación", dijo la edila capitalina, quien fue duramente criticada también por esto en su provincia.

La también concejala de la capital salteña Liliana Monserrat comentó que "Candela es una mujer que puede hacerse como quiera. Simplemente se propuso que los concejales, tanto hombres como mujeres, vistiéramos formal para darle una linda imagen a la gente, pero en ningún momento fue un ataque personal a la concejal", explicó sobre la persecución mencionada.

Sus pares inmediatamente salieron a desmentir la supuesta discriminación en aquella sesión del mes pasado. "Nos dirigimos con el objetivo de manifestar y desmentir las declaraciones públicas realizadas por Correa, en las cuales falsamente señala que en la reunión del 29 de septiembre de 2020 se le habría requerido que modifique su manera de vestir", dijeron. Sin embargo, admitieron que se habló de la necesidad de unificar criterios respecto a las "imágenes que cada edil proyecta durante las sesiones virtuales", pero que nadie se refirió de forma "directa o indirecta" a la concejala ni a otro miembro.

Declaración picante

En una entrevista al medio local Democracia, Correa se defendió diciendo: "Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas", acotó, para luego contratacar con dureza; "No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado", pegó la novel política salteña.

Candela indicó que muchos de los proyectos presentados por ella en comisión permanecen cajoneados e indicó que esta situación es de "hostigamiento y violencia laboral".

"De más de 40 proyectos presentados, (ver número de expediente, fecha, tema, etcétera, en la página del Concejo Deliberante), la mayoría duerme en las diferentes comisiones, y hablo de proyectos de vital importancia como por ejemplo: Ordenanza de Creación del Crematorio Municipal, Adhesión a la Ley Micaela, Violencia Laboral en el Ámbito Municipal, Cupo Laboral Trans, Apoyo Escolar Gratuito, Derogación de la Actualización del Incremento de los Impuestos, Plenario por el tema de Pautas Publicitarias, etcétera; no se debaten por el único motivo de que son de mí autoría y esto sin lugar a dudas es violencia laboral y hostigamiento", declaró Correa.

Sororidad de legisladoras

Ante la polémica por el hostigamiento a Candela Correa, la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de Salta, emitió un comunicado para manifestar que el pedido a la concejala sobre "ponerse un saquito, taparse un poco" constituye un acto "intolerable y denigrante atropello a la libertad de toda mujer", dijeron.

"A más de ser un ataque a nuestro propio género, el mismo configura una forma de discriminación machista que atenta contra su dignidad y que la sociedad salteña no puede pasar por alto", concluyeron las legisladoras, su comunicado, firmado por: Mónica Juárez, Laura Cartuccia, Emilia R. Figueroa, María Silvia Varg, Patricia Hucena, Gladys Moisés, Alejandra Navarro, Azucena Salva, Emma Lanocci, Gladys Paredes, Valeria Fernández, Noelia Rigo, Amelia E. Acosta y María del Socorro López.