Tras el pedido de Sergio Massa y Máximo Kirchner para que renuncie, el diputado nacional por Salta presentó su dimisión al cargo y lo zhio con una carta en la que afirma que seguirá trabajando "para que Argentina se ponga de pie".

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, comenzó la carta.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, concluyó el legislador salteño. Más tarde, con 224 votos positivos, 1 negativo y 3 abstenciones, Diputados aceptó la dimisión de Ameri.