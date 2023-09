La candidata a vicegobernadora Hebe Casado fue a votar con una bota: ¿qué le pasó?

"Ha sido una campaña larga, pero para mí ha sido provechosa, he recorrido toda la provincia, hemos cumplido todos los objetivos que nos pusimos con Alfredo Cornejo, hicimos una campaña propositiva, cerca de los vecinos. Se puede decir que literalmente le he puesto el cuerpo a la campaña y la he finalizado lesionada", dijo Casado, luego de votar.

debate gobernadores Mario Vadillo Hebe Casado Alfredo Cornejo.jpg Hebe Casado bromeó con los periodistas sobre su esguince en el día de los comicios generales.

La política proveniente del Pro contó que sufrió una esguince por lo que tuvo que cubrirse la pierna para no sentir tanto dolor.