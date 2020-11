La advertencia de Nadal: "Si hay que volver atrás, se vuelve"

Las 30 camas para ventilados crónicos

Respecto a la importancia de la ampliación anunciada por el gobernador en la conferencia de prensa de este lunes, donde habla de la incorporación de 30 camas en el Hospital Central, Nadal explicó: "Estas nuevas camas en el Hospital Central significan muchísimo, queremos comentarles que este es un avance muy importante del sistema de salud de la Provincia. No sólo para la atención de Covid-19, sino también para la atención a futuro de los mendocinos, porque tiene que ver con una unidad de cuidados de “ventilados crónicos”. ¿Qué significa esto? – que las personas hoy, en la estancia de terapia intensiva de un paciente con coronavirus, o en otra circunstancia, por ahí supera los 20 o 21 días, porqué la persona supera la etapa crítica de su enfermedad, pero sigue con dificultad para lograr la autonomía respiratoria".

"Esta unidad nos va a permitir rotar más rápidamente las camas de Terapia Intensiva, mejorar la calidad de rehabilitación de los pacientes, que van a poder hacerlo en esta Unidad de Ventilados Crónicos, con cuidados de kinesiología, y una mejora absoluta en lo que puede ser su recuperación posterior en las funciones respiratorias. Esto tiene que ver con el coronavirus, y tiene que ver también con una necesidad de la provincia de recuperación de ventilados, más allá de la enfermedad", continuó exponiendo la funcionaria provincial.

Para cerrar el tema del Hospital Central. Nadal agradeció: "Es una inversión muy importante, de $150.000.000, que va a generar una respuesta al sistema de salud, que en la actualidad no lo teníamos, y la verdad que estamos agradecidos al gobernador por hacer esta inversión en mejora de salud; pensando en el presente, y en el futuro".

Consultada por Canal Siete Nadal también se refirió a la llegada de la vacuna rusa en diciembre, la ministra dijo: "La vacuna va a ser siempre una solución. Ahora el Ministerio de Salud (Nación) está informando y avanzando, no sólo con la vacuna rusa, sino con varios laboratorios, incluso con Astra-Zeneca. El hecho que existan vacunas, y se decida si o no obligatoria a los grupos de riesgo, esas son facultades del Ministerio de Salud de la Nación, cómo en todas las vacunas; en esto no hay autonomía provincial", aclaró Nadal, para agregar: "Lo que nosotros esperamos que pase es que todas las vacunas que ingresen al país, hayan cumplido mínimamente con los requisitos de seguridad y eficacia, que involucra una investigación o un ensayo clínico de medicamento o vacuna".

Una campaña de vacunación de estas características no será tarea sencilla, y la funcionaria del área de salud confirmó: "Este tipo de vacunación va a plantear la necesidad de establecer, por la conservación en frío, y otras cosas, de una estrategia donde se va a involucrar a agentes sanitarios u otros recursos humanos de salud para poder tener las posibilidades de llegar a los grupos que estén definidos como prioritarios para la vacunación".

Sobre las posibles causas de un amesetamiento en la cantidad de casos de coronavirus en Mendoza, Ana María explicó que "es probable que, al tener un calor seco, los ambientes más ventilados, y más actividad al aire libre, en todas las enfermedades respiratorias implique una disminución de casos, como pasa con la gripe, u otras enfermedades respiratorias. También tiene que ver con el hecho de que cada vez hay menos personas susceptibles en la provincia, porque no hay más contagios".

Respecto a los dichos del doctor Gonzalo Vera Bello, del Departamento de Epidemiología, de que estamos lejos de controlar la situación, y que el alto número muertes no ha bajado, la ministra de Salud aclaró: “Día por día contamos números absolutos, pero si uno mira un indicador general, la tasa de letalidad de nuestra provincia, que es la cantidad de personas fallecidas sobre (diividido) el porcentaje de las personas contagiadas, estamos en 1,6, que es una tasa más baja que la nacional, e inclusive, la tasa de mortalidad nuestra, que es 4,48 por cada millón de habitantes, también es menor que la nacional", puntualizó Ana María Nadal.

Para cerrar, y lejos de creer que ya se ha controlado la pandemia, Nadal confesó: "Sí, estamos con casos, hay que seguir trabajándolo, pero, no sé si estamos lejos del control, pero sí en una situación conocida, que vamos día a día tratando de controlar", finalizó.