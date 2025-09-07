Karina Milei votó, no habló con la prensa y se fue escoltada por militantes de LLA

Karina Milei en el acto electoral en Junín con el presidente Imagen ilustrativa. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en un acto de campaña de cara a las elecciones bonaerenses que se desarrollan este domingo 7 de septiembre. Foto. Noticias Argentinas

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Máximo Kirchner votó y aseguró que le preocupa más Caputo que Karina Milei

El diputado y presidente del PJ de Buenos Aires, Máximo Kirchner, votó este domingo en una escuela de La Plata, donde sostuvo que le preocupa más lo que hace el ministro de Economía, Luis Caputo que lo que hace Karina Milei.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

“La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, agregó.

Qué votan en Buenos Aires este 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige 69 legisladores: 23 senadores y 46 diputados.

elecciones en buenos aires Los bonaerenses elegirán este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura. Foto: Noticias Argentinas

En 4 secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras 4 se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que las restantes (Segunda, Tercera, Sexta y Octava) eligen representantes para la Cámara de Diputados.

Los bonaerenses también sufragan por autoridades locales: concejales y consejeros escolares en sus respectivos municipios.