Inicio Política Karina Milei
Elecciones PBA

Karina Milei votó, no habló con la prensa y se fue escoltada por militantes de LLA

La secretaria general de la presidencia apenas dijo que "es una jornada importante" cuando los periodistas quisieron entrevistarla antes de que entre al cuarto oscuro

Por UNO
La secretaria general de la presidencia

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, votó este domingo en las elecciones bonaerenses.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, votó en las elecciones bonaerenses este domingo en una escuela de Vicente López, donde llegó escoltada por un grupo de militantes que evitaron que la hermana del presidente hable con la prensa.

"Es una jornada importante, la gente tiene que votar", alcanzó a decir en una breve entrevista con el canal de noticias La Nación + mientras esperaba ingresar al cuarto oscuro.

Cuando salió evitó dar más declaraciones y se retiró por Avenida del Libertador rodeada de libertarios que cantaban "olé, olé, jefe, jefe".

Karina Milei en el acto electoral en Junín con el presidente
Imagen ilustrativa. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en un acto de campa&ntilde;a de cara a las elecciones bonaerenses que se desarrollan este domingo 7 de septiembre.

Imagen ilustrativa. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en un acto de campaña de cara a las elecciones bonaerenses que se desarrollan este domingo 7 de septiembre.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Máximo Kirchner votó y aseguró que le preocupa más Caputo que Karina Milei

El diputado y presidente del PJ de Buenos Aires, Máximo Kirchner, votó este domingo en una escuela de La Plata, donde sostuvo que le preocupa más lo que hace el ministro de Economía, Luis Caputo que lo que hace Karina Milei.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

“La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, agregó.

Qué votan en Buenos Aires este 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires elige 69 legisladores: 23 senadores y 46 diputados.

elecciones en buenos aires
Los bonaerenses elegir&aacute;n este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura.

Los bonaerenses elegirán este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura.

En 4 secciones se renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las otras 4 se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que las restantes (Segunda, Tercera, Sexta y Octava) eligen representantes para la Cámara de Diputados.

Los bonaerenses también sufragan por autoridades locales: concejales y consejeros escolares en sus respectivos municipios.

Temas relacionados:

Te puede interesar