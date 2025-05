Julio Cobos presentó un proyecto contra el uso indebido de IA apoyado por el PJ y Lourdes Arrieta

“Protejamos el proceso electoral de la desinformación y el engaño”, dijo este jueves el diputado nacional del radicalismo al hablar de su propuesta que ingresó a la Cámara Baja.

El proyecto de Cobos curiosamente fue acompañado por legisladores mendocinos de otros espacios y no por sus pares radicales. Quienes firmaron la iniciativa del ex gobernador fueron los peronistas Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet (no es la primera vez que coinciden con "Cleto) y Lourdes Arrieta que ahora representa al monoblqoue Transformación.