Cobos le reclamó a Milei no dar explicaciones por "los ocho libertarios que no apoyaron Ficha Limpia"

Julio Cobos.JPG El ex vicepresidente de la Nación y actual diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, arremetió contra el presidente Javier Milei tras el rechazo del Senado a Ficha Limpia.

Sin embargo, aclaró que “no sorprendió tanto porque no hubo quorum en noviembre (en Diputados) y no nos explicábamos por qué ocho legisladores de La Libertad Avanza, con diferentes excusas, no dieron quorum para tratar Ficha limpia”, señaló.

“Hay cierta reincidencia en la frustración de Ficha limpia. Ni el kirchnerismo se esperaba este resultado”, remarcó el ex vicepresidente de la Nación.

Además sumó que "a la ciudadanía no le queda muy clara esta posición del presidente, porque nunca se ha referido a los responsables del caso $Libra, y tampoco a los dos legisladores de Misiones".

Milei denunció un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarlo

El presidente Javier Milei, negó que el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira lo llamara para cambiar los votos de los dos senadores misioneros durante la sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia y apuntó contra el macrismo y el periodismo.

Entrevista Javier Milei - Mariana Brey.jpg El presidente Javier Milei y la periodista Mariana Brey de Telefe.

"Para mí, hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en mi contra. No estaban los votos, (lo de Rovira) es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien... Yo voy a volver a la carga", aseguró Milei en una entrevista concedida a la periodista Mariana Brey en Telefe.

"El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez quetranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (a la periodista Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos", manifestó.