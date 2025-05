El bloque radical de Guaymallén se reunió para definir si destituye o no al concejal que manejaba ebrio

"Nosotros ya presentamos un pedido de informe para conocer qué pasó en esa paella radical que no es más que un acto partidario. Queremos saber quiénes fueron, si usaron vehículos oficiales y si pidieron viáticos para ir, pero esta situación de Burgoa la tiene que resolver el mismo radicalismo, nosotros no vamos a hacer el trabajo por ellos", definió el concejal de La Unión Mendocina, Exequiel Morales.

Caratula PEDIDO DE INFORMES (1).pdf

Lo cierto es que al parecer Burgoa quedó entrampado entre sus malas decisiones y los vicios de la política.

Por un lado toda la oposición, que conforman 4 concejales, dos de La Unión Mendocina, uno del PJ y otro del bloque Mejor Mendoza (ex Partido Verde) están decididos a destituirlo si es que el mismo concejal no decide renunciar. Ellos cuestionan que el edil no sólo haya violado la ley de tránsito al conducir en estado de ebriedad, sino que además haya intentado zafar de la multa y la sanción apelando a sus contactos en la política. "No es moral que alguien que representa a los vecinos de Guaymallén se comporte así", retrucan.

Y a ellos se sumarían 4 ediles radicales que le responden políticamente al intendente. Con esas 8 voluntades sumarían los dos tercios de los 12 integrantes del Concejo Deliberante que la ley exige para destituir a un edil.

"Lo óptimo es que el mismo concejal que protagonizó esta situación presente la renuncia voluntariamente", salió a marcar horas atrás la presidenta del bloque radical, Juana Allende, quien le responde políticamente a Calvente.

Cómo sería el proceso de destitución del concejal que manejaba ebrio

En el caso de que el concejal Miqueas Burgoa decidiera no renunciar a su banca, los opositores están decididos a convocar a una comisión investigadora que será la encargada de reunir la información para avanzar con la destitución.

En ese proceso Burgoa tendrá derecho a defenderse y una vez cumplimentado ese requisito se podrá avanzar con la votación en el recinto.

Al parecer, si esa votación se diera este mismo martes, los opositores y los calventistas tendrían los números necesarios para destituirlo.

De hecho el mismo intendente definió este lunes que debería renunciar.

"Si hubiese ocurrido en el ámbito del Ejecutivo, yo hubiese pedido la renuncia de ese funcionario. Es una situación que no se resuelve en el ámbito del Ejecutivo, que tiene una dimensión judicial. Hay una investigación en curso, pero por otro lado se resuelve en el ámbito del Concejo Deliberante", marcó sin titubear el intendente Marcos Calvente, en diálogo con No tenés cara de Nihuil.