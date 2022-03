Julio Cobos cuestionó la validez del aumento de retenciones decretado por Alberto Fernández

El aumento de dos puntos a los derechos de exportación -de 31 a 33%- a la harina y al aceite de soja que se comunicó cuando comenzaba el fin de semana causó sorpresa en la oposición, que -influida por el discurso presidencial algo nuboso que se transmitió el viernes- tal vez no esperaba la llegada de medidas conflictivas.

Sin embargo, al trascender la novedad que afecta a los exportadores, tanto Cobos como otros referentes de su fuerza salieron rápidamente a remarcar que el planteo de Alberto Fernández debe pasar por el Congreso.

"El Gobierno -analiza el escrito de los radicales- está tomando medidas viejas, a destiempo y con falta de legalidad. No tiene las atribuciones, no puede emitir decretos sobre cuestiones impositivas. Esto es nulo de nulidad absoluta".

Aquí, el texto completo:

diputados radicales retenciones.jpg

Desde la cámara de Senadores, otro exgobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseveró que "la suba a las retenciones no es temporal, es ilegal". Y remató: "El discurso no puede saltear las instituciones. El gobierno debe, aunque no quiera recurrir, al Congreso y, a su vez, hacerse cargo de las medidas que toma".

Retenciones, capítulo 1.000

La medida de Nación se enmarca en un contexto global de fuerte suba en el precio de los alimentos y la energía, fruto del conflicto bélico entre Ucrania (la OTAN) y Rusia.

Se teme que un alza brusca en las cotizaciones redunde en problemas para la mesa de las familias más vulnerables, y el camino que encontró la administración Fernández fue subir los derechos de exportación de las commodities. Con ese dinero se tratará de equilibrar el mercado interno, en un intento de "desacoplarlo" de los vaivenes internacionales.

Desde luego, esta decisión generó críticas, y no solamente entre los radicales. Carlos Ianizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), etiquetó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y opinó: