El jefe de gabinete, Juan Manzur, informó este martes que no habrá una movilización el próximo 17 de octubre y dijo que el Gobierno se sumará a la manifestación que la CGT organizó para el día siguiente con motivo del Día de la Lealtad Peronista. "No habrá movilización el 17, lo que estaba previsto no será así; habrá distintos eventos a lo largo y ancho de toda la Argentina", dijo Manzur, quien señaló que ese día el presidente Alberto Fernández ofrecerá un saludo en conmemoración por el 76° aniversario del Día de la Lealtad Peronista con un mensaje a través de los medios de comunicación.