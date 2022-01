José Thomas y la titular del SUTE pactaron reunirse este jueves con una agenda cargada

Para la gestión no es un tema menor: es uno de los proyectos insignia de Suarez y uno de los grandes objetivos que se trazó la cartera educativa antes de comenzar sus tareas, allá por diciembre del 2019. Este encuentro puede marcar el primer paso para destrabarlo y anotaría un logro importante, además de las modificaciones que impondrá si es aprobado.

"Es uno de los objetivos que tenemos que llevar adelante”, dijo Thomas este martes en una entrevista que concedió a Canal 7. “Este tipo de reformas siempre es conflictivo, pero nunca hay que cerrar la puerta a las opiniones. Hay que oír a todos los actores y uno de los actores es el sindicato”, se explayó, aunque antes había deslizado una aclaración: “La tiene que llevar adelante el Ejecutivo”, más allá de las posturas que se disponga a escuchar.

José Thomas.jpg José Thomas dijo que es importante escuchar al SUTE para avanzar con la reforma de la Ley Educativa.

El cara a cara ya empezó con rispideces y eso que ni siquiera se concreta todavía. Referentes del SUTE están enojados porque entienden que la Dirección General de Escuelas ha dilatado la ratificación del día y el horario para la convocatoria: “A ustedes se las confirman”, dijeron, haciendo referencia a algunos medios y periodistas. “A nosotros, estamos a martes y todavía no nos dicen nada. Tienen más información que nosotros”, cerró.

A pesar de esas quejas y de que el propio José Thomas dijo en Canal 7 que la cita será “esta semana, mañana o pasado”, sin poner un día claro, en el sindicato cuentan que desde la primera quincena de enero está pautado que la reunión sea este jueves 27, y que la fecha fue escogida por las dos partes.

Pedirán aumento de salario y que apuren el mantenimiento

En el gremio están estudiando varios pedidos. Además de solicitarle que el ciclo lectivo no empiece el 21 de febrero, para evitar un comienzo justo en medio de la tercera ola de contagios, van a plantear una mejora salarial que no descarta la posibilidad de requerir la vuelta de la “cláusula gatillo”, el sistema que indexa los aumentos salariales por inflación. Pero no están cerrados a escuchar otras propuestas que no incluyan ese cambio.

A todo esto, se sumarán también más reclamos en torno a las situaciones edilicias de los colegios. Carina Sedano señaló que no hay tiempo para hacer los arreglos necesarios antes del 21 de febrero y que eso obligará a miles de chicos a volver a clases sin las condiciones óptimas en las escuelas.

Sobre este tema, el ejecutivo local aún se debe una reunión con algunos de los intendentes. La idea es que los municipios comiencen a hacerse cargo de esos arreglos con dinero que les llega a través de la coparticipación. Así lo explicita el artículo 55 del Presupuesto 2022 que fue aprobado en la Legislatura. Sin embargo, algunos jefes comunales están en contra de la decisión y aseguran que ya están destinando fondos a mantener los establecimientos.

Para algunos referentes peronistas, la medida “es una locura” y sugieren que antes de ponerla en práctica hay que definir nuevos modelos de estados departamentales y, ahí sí, hacer cargo a las comunas de ese tipo de inversiones. Sin embargo, el planteo del oficialismo se basa en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que fue sancionada en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La vacunación en las escuelas toma fuerza

Gobierno y sindicato tendrán que ponerse de acuerdo en los protocolos. No será un eje fácil porque, desde el vamos, los trabajadores no quieren ir a las aulas tan pronto y en medio del pico de casos, con una positividad mayor al 50%.

Precisamente, la definición concreta de los protocolos será una de las peticiones que le llevarán a los funcionarios: si habrá o no burbujas, cómo se definirán los aislamientos de los grupos cuando haya casos positivos y de qué manera va a garantizar el Gobierno la sanitización contante de los establecimientos, son tres de las preocupaciones puntuales que acercarán los docentes.

Por último, existe la posibilidad de que se comience a vacunar en las propias escuelas, tal como comenzó a hacerse este martes en las colonias de vacaciones de los departamentos, aunque esta es una política que también dependerá de decisiones en el área de Salud. Thomas se mostró conforme con esa iniciativa.

“Lo que venimos pidiendo hace dos años, que es la presencialidad, depende en gran medida de que los chicos estén vacunados. Por eso tenemos la intención de avanzar en eso. Además, es una gimnasia que las escuelas la conocen”, dijo, haciendo referencia a la larga trayectoria de inmunización que tienen los colegios.

Por último, la vacunación de los docentes también estará en el centro de la escena, porque no se los puede obligar a aplicarse las dosis y, sin embargo, para el Gobierno es importante que quienes estén frente a las aulas tengan el esquema completo. Por ahora, y según pudo averiguar Diario UNO, en Mendoza hay un nivel de profesores vacunados mucho mayor a la media del país: "Casi un 90% tiene dos dosis, nos falta terminar de cruzar datos respecto a las aplicaciones de refuerzo", explicaron desde la DGE.