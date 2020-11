José Mayans acusó de "mentirosos como Pinocho" a opositores

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, acusó este sábado a dirigentes de la oposición de "mentir" cuando señalan que el pliego del Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas, no se debate en el Senado porque el oficialismo no habilita la discusión en el recinto y los calificó como "los campeones de la democracia". "Son mentirosos como Pinocho, les va a crecer la nariz y se les va a caer el barbijo", bromeó el senador por Formosa durante la sesión de esta noche, y dijo que en realidad la oposición "amenazó" con no dar el debate sobre el Procurador sino era de manera presencial, en medio de la pandemia de coronavirus.