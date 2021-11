José Bordón sobre la controversia con Chile: "La prudencia no es debilidad, es fortaleza"

El poder repartido

Bordón señaló que no hay ninguna certeza con respecto a quién puede llegar a ganar la elección, puesto que ambos candidatos, Kast con 28% y Gabriel Boric, el representante de la izquierda, con 26%, han quedado demasiado cerca como para hacer un eventual pronóstico.

Para ampliar un poco más su análisis, dijo que hay que tener en cuenta que, en el proceso de reforma de la Constitución que se llevó adelante luego de la gran crisis social del 2019, los más representados fueron los miembros de las dos coaliciones de gobierno, de centro derecha y de centro izquierda que en la actual elección quedaron en el puesto 3 y 4.

Por lo tanto, el panorama político en Chile es inédito, ya que el poder está absolutamente repartido.

En este sentido, manifestó que los gobiernos deben priorizar las relaciones internacionales, sobre todo con una país de tanta cercanía como Chile.

Una solución momentánea

En cuanto a la forma de resolver la situación que tuvo el Gobierno Nacional, expresado mediante las declaraciones del canciller Santiago Cafiero, Bordón dijo que es una forma de solucionar momentáneamente la situación. Hay que aclarar que Cafiero se comunicó con su par chileno Andrés Allamand, para dejar en claro que Argentina trabajará sin inconvenientes con el presidente que resulte ganador, además de manifestar que los dichos de Bielsa fueron solo a título personal.

"Por qué Bielsa dijo lo que dijo, es algo que habría que conversar con él, el Gobierno Nacional lo resolvió momentáneamente con los dichos del canciller argentino, priorizando las mejores relaciones internacionales", destacó Bordón.

No hacer pronósticos

Bordón dejó en claro que es absolutamente aventurado pronosticar cuál va a ser el resultado o definir cómo va a ser una persona como dirigente, aunque mucha gente comparta o no su postura.

"Tampoco se puede predecir qué tipo de relación puede tener la Argentina con un presidente como Kast o con uno como Boric. Es muy pronto, hay que esperar para ver cómo se define la elección. Uno puede leer los votos, pensando en quien va a ganar, pero los chilenos pueden tener diferentes posturas en el mismo día para expresar su voto, hay que aguardar para ver cómo se mueve el sector político, económico y financiero después de este resultado. Ninguno de los dos ha tenido más del 30% de los votos, esto no le garantiza la elección a ninguno"