Jefe de Vialidad enfrentó interrogantes por el estado y el futuro de la obra pública en Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: De Marchi sonó como posible funcionario de Milei y Hebe Casado le tiró con todo

Respecto del ritmo actual que llevan las obras en Mendoza, el referente de Vialidad en la región dijo: "No hemos tenido ninguna modificación en el ritmo en los últimos 3 meses".

Flor Destéfanis y Guillermo Amstutz abren la licitación de la obra de la ruta 50.jpeg El jefe de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, junto a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

El futuro de la obra pública en la era Milei

"Opinar sobre el futuro de la obra pública hasta no ver el paquete de leyes, es hablar en el aire y sin fundamentos", expresó en diálogo con radio Nihuil Guillermo Amstutz.

Por su tarea, ante las declaraciones del presidente electo, lo que hizo fue hablar con las empresas y proveedores que actualmente están trabajando con Vialidad Nacional en obras que están en desarrollo en Mendoza y tratar de bajar la ansiedad: "Hay que ser más cauto hasta ver las medidas concretas porque indudablemente habrá priorizaciones. Hay obras en las que modificar un contrato no es tan sencillo; hay obras en ejecución, hay obras licitadas y adjudicadas sin contratar; y hay obras contratadas y neutralizadas por distintos motivos. Sin contar lo que significa la necesidad de nuevas obras".

"No hay país que se desarrolle si no hay infraestructura pública; y no toda puede ser cargada en la espalda del usuario. Es inviable", opinó de todas maneras.

"Por peaje se pueden mantener algunas obras pero cómo podría hacer una empresa para mantener la ruta desde Barbas Blancas hasta Malargüe", se preguntó, de la misma manera que el gobernador Rodolfo Suarez planteó el jueves que especialmente las obras de servicios serían difíciles de desarrollar solo con financiamiento privado.

Variante-Palmira-22.jpg La obra de la Variante Palmira.

"Con Macri vivimos la PPP (Participación Público Privada) en la obra pública y fue un fracaso absoluto", disparó también para dejar más clara su postura.

"En Mendoza, todas las obras públicas las hacen empresas privadas. El tema es definir el financiamiento. Quién pone la plata y cómo se devuelve", dijo y explicó más profundamente: "Hoy hay fondos destinados a la obra pública conformados por aportes que vienen de impuestos nacionales con afectaciones específicas".

"La dificultad en esta transición puede estar en las afectaciones del dinero que proviene del Tesoro Nacional. Si suspendo toda la obra pública para no afectarlo, qué hago con el fondo Fonavi, el fondo vial, el del IVA, el del combustible. ¿Qué hago con esa plata? Si se forman con afectaciones específicas de impuestos", se preguntó el funcionario nacional.

Para cambiar el destino de esos fondos, entiende, Milei necesitaría sí o sí el apoyo del Congreso. "La simplificación sin el plan en la mano confunde a la gente".

"El enunciado creo que ya terminó. La batalla mediática y electoral la ganó Milei pero ya no se puede seguir con enunciados", dijo.

► TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei reconfirmó este viernes su promesa de campaña de cerrar el Banco Central