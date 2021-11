Javier Milei trató a Alberto Fernández de tirano e inmoral

En declaraciones radiales Javier Milei sostuvo que "Alberto Fernández no entiende nada, ahora sale a decir que no va a hablar conmigo, cuando yo ya había dicho que no iba a hablar con él".

"Alberto Fernández es el que tiene los problemas. Es un tirano y un inmoral. Lo que ha hecho en la pandemia tiene todas las características de un tirano", resaltó el libertario.

gabriela cerruti mesa de diálogo.jpg Gabriela Cerutti afirmó que "el Presidente está convocando al diálogo con el límite de los que siguen a Javier Milei.

A su vez, Milei afirmó que "el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto del otro", y en "ningún lugar entra la represión del Estado".

Además, dijo que aún no habló con el libertario José Luis Espert para definir si van a tener un bloque unificado en el Congreso a partir del 10 de diciembre cuando ambos asuman por sus bancas en la Cámara baja.

Por otra parte, el Gobierno anunció que presentó una denuncia contra el custodio de Milei que amenazó con desenfundar un arma el domingo pasado en el centro de campaña La Libertad Avanza montó en el estadio Luna Park.

"Hicimos la denuncia y está siendo investigado este señor que apareció en el escenario con un arma en mano. Nuestras elecciones no veían una barbaridad semejante desde principios del siglo XX", señaló Fernández en declaraciones formuladas al canal C5N.