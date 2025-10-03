Javier Milei se reunió con José Luis Espert y el diputado negó que vaya a bajar su candidatura

Captura de Pantalla 2025-10-03 a la(s) 22.39.35 El tuit que publicó José Luis Espert pasadas las 22.

La previa, una reunión con Mauricio Macri

Horas antes, el presidente había recibido al ex mandatario Mauricio Macri, quien le pidió como condición para acompañarlo la salida de Espert de la lista, de acuerdo a lo que publicó NA.

Sin embargo, Espert publicó un tuit en el que confirmó que continúa firme en su carrera de cara a las elecciones del 26 de octubre: "No me bajo nada”. Mensaje que fue reposteado por el propio Milei ratificando al economista.

A medida que fueron avanzando los días, la situación del ahora presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se complicó hasta llegar al punto crítico de las últimas horas.

Los argumentos públicos que ofreció Espert no conformaron en el PRO ni al círculo oficialista, entre ellos al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes expresaron sus dudas ante la prensa.

A pesar de estar envuelto en un verdadero escándalo se tomó el tiempo para realizar un posteo en redes para un periodista. "Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, publicó Espert en su cuenta de X, al responder un mensaje a Eduardo Feinnman.

Fuente: Noticias Argentinas