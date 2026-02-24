Javier Milei reunió a su gabinete y fijó cambios para la agenda legislativa en las extraordinarias

javier milei con autoridades de visa1 Javier Milei se reunió este martes con autoridades de Visa. Foto: Notcias Argentinas

Reforma laboral y Ley Penal Juvenil, el viernes

La idea de la administración libertaria es anticiparse al accionar de Uruguay, que tratará este jueves el entendimiento, luego de que la comisión especial del Senado, creada para ratificarlo, lo aprobara por unanimidad.

De esta forma, el jueves se tratará la modificación a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego que designa embajador a Fernando Iglesias, mientras que el viernes los legisladores discutirán y votarán la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.

El primero en llegar por la mañana a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido por el jefe de Estado, quien lo hizo minutos antes de las 9 con un marcado operativo de seguridad. Poco a poco, algunos con un visible tono festivo, desfilaron los integrantes del equipo de gestión.

Estuvieron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistieron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) completaron la nómina.

Fue la primera reunión de Gabinete del 2026 dado que el último contacto con la totalidad del equipo había sido el agasajo que organizó Milei el 22 de diciembre en la Quinta de Olivos a modo de cierre de año.

Poco después el mandatario nacional se reunió con la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo, a fin de seguir trabajando en conjunto hacia el fortalecimiento de la infraestructura de los pagos digitales en el país.