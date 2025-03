Javier Milei presentó un fuerte reclamo ante la OEA por el gendarme preso en Venezuela

Carlos Cherniak, futuro embajador argentino en la OEA, expuso en la Asamblea General para pedir la liberación de Nahuel Gallo..jpg Carlos Cherniak, futuro embajador argentino en la OEA, expuso en la Asamblea General para pedir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. Infobae

Y continuó: "Argentina ha sido directamente afectada por las graves consecuencias de este accionar. La desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en condiciones inhumanas y sin garantías procesales, constituye una clara vulneración de sus derechos fundamentales. Su liberación es una prioridad para mi país, y confiamos en que la comunidad internacional hará uso de sus mecanismos para coadyuvar en la pronta resolución de esta situación”.

El gobierno de Maduro detuvo al gendarme argentino acusado de intentar asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuando Gallo viajó a Venezuela el 8 de diciembre para visitar a su esposa y su hijo, de apenas un año, quienes se habían radicado en ese país por asuntos familiares. Lo cierto es que, hasta ahora, ni el fiscal general de Venezuela ni su presidente han presentado pruebas que demuestren que el gendarme haya intentado realizar algún tipo de acto terrorista.

“Algunos chillaron, como los argentinos, pero yo puedo decirlo hoy: nosotros a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios, siempre tenemos que agradecerle a él, tenemos una inteligencia muy buena; ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, se limitó a decir el ex vicepresidente del fallecido Hugo Chávez y quien hace doce años es presidente de Venezuela, en una conferencia de prensa tras la detención.

Nahuel Gallo detenido en Venezuela.JPG Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela por supuestos actos terroristas que nunca fueron probados.

La esposa del gendarme detenido en Venezuela pide pruebas de vida de Gallo

La familia de Gallo ha intentado comunicarse con él sin éxito. Lo único que le mostraron fueron dos fotos donde se lo ve en un centro de detención caminando y un video el cual no tiene sonido ni fecha.

Su esposa, María Alexandra Gómez, en conversación con Radio Nihuil este lunes, explicó que todos los días va a las autoridades judiciales y pregunta por su pareja. "Lo único que hemos tenido como prueba de vida fueron las fotografías, cuando pido más me dicen 'mira las imágenes está gordito, no le estamos haciendo daño, come tres veces por día'".

Sin embargo, no le dicen dónde está detenido ni el motivo: "Nahuel ni siquiera está registrado en un tribunal de Venezuela, Nahuel no tiene ni siquiera una causa penal en Venezuela y ya todos los plazos legales. Nahuel tiene que ser liberado, porque no hay nada que justifique que esté detenido", completó Gómez.

Nahuel Gallo1.jpg Captura del video suministrado por el Gobierno de Venezuela adonde se puede ver a Nahuel Gallo caminando.

"Estoy yendo a la misma Fiscalía de Venezuela, voy, pregunto y me dicen ven la semana que viene, entonces voy la semana que viene y me dicen, bueno, ven la semana que viene, entonces es jugar con el cansancio y con la desesperación. Yo necesito verlo y saber si está bien", continuó.

Sobre su estilo de vida después de la detención aseguró que "tiene miedo" aunque hasta ahora no ha sufrido ningún tipo de intimidación. "Estamos haciendo las gestiones diplomáticamente, estamos yendo por el lado humano y espero que así sigamos, porque obviamente ando con mucho miedo, no les voy a negar, me da muchísimo miedo salir a la calle, pero si no salgo yo a buscar a Nahuel, ¿quién sale a buscar a Nahuel acá en Venezuela?", dijo.

"Así que estoy acá, estoy buscándolo, estoy con nuestro hijo, pobrecito, lo llevo en un coche pasando por el sol y el calor para que ni siquiera miren la desesperación que estamos teniendo, porque no les estamos mintiendo, les estamos mostrando las pruebas, les estamos mostrando todo y que no sientan ni siquiera un poco de empatía por los demás es demasiado frustrante", concluyó.