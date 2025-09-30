Javier Milei confirmó que Donald Trump lo recibirá en la Casa Blanca a mediados de octubre

javier milei confirmo visita a estados unidos El mensaje del presidente Javier Milei en X para confirmar su visita a Estados Unidos para mediados de octubre.

Se hospedará en Blair House

El mensaje difundido por Cancillería reveló un detalle que muestra la importancia que la administración estadounidense le otorga a la visita presidencial: "El presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washingtong D.C.".

Este gesto diplomático, reservado para los aliados más cercanos, refuerza la sintonía entre ambos gobiernos y anticipa una agenda de trabajo enfocada en consolidar los lazos políticos y económicos entre Argentina y Estados Unidos.

Javier Milei y el espaldarazo político que recibió durante su última visita a EE.UU.

El presidente Milei recibió un espaldarazo político sin precedentes de parte de Donald Trump después de su encuentro en la sede de la ONU. El presidente estadounidense publicó un extenso mensaje en su cuenta de Truth Social donde no escatimó elogios hacia el mandatario argentino y confirmó su apoyo incondicional para las próximas elecciones.

La declaración de Trump llegó minutos antes de que comenzara la reunión bilateral, que duró entre 15 y 20 minutos. Durante ese encuentro, ambos líderes cerraron los detalles de la ayuda financiera que permitirá a Argentina cancelar los vencimientos de su deuda soberana.

Trump escribió en su red social: "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, demostró ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos". El mensaje continuó con una referencia directa a la gestión anterior: "Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda".

El presidente estadounidense comparó la situación heredada por Milei con la de su propio país durante la administración Biden. "Muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación", agregó Trump en su declaración pública.

donald trump

La parte más contundente del mensaje llegó cuando Trump destacó los logros económicos del gobierno argentino: "Trajo estabilidad de vuelta a la economía argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto". Esta frase resonó especialmente en Casa Rosada, donde celebraron el reconocimiento internacional.

Trump cerró su mensaje con un compromiso político explícito: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. Nunca les defraudará".