Javier Milei confirmó que compartirá boleta con el PD durante su estadía en Mendoza

"La provincia me ha recibido maravillosamente bien y estamos con mucha expectativa para la clase de mañana, que pertenece a un ciclo que hemos titulado 'Libres para aprender'", arrancó el diputado por CABA durante el inicio de su intercambio con el periodista Julián Imazio.

Milei-en-Canal-7-editada 32.jpg Javier Milei segundos antes de la entrevista en Noticiero 7.

Invitado por el PD

Milei aterrizó en Mendoza invitado por el PD, un partido tradicional que encontró en su figura un posible catalizador de nuevos votantes.

El porteño admitió: "Definitivamente, el Partido Demócrata está apoyando mi candidatura presidencial para el año que viene. Habrá una boleta de La Libertad Avanza que incluirá distintos partidos que me están acompañando en este sueño de recuperar la Argentina".

Lo que resta saber es hasta qué punto se remontará esa alianza. El PD tiene estructura en varias provincias y podría servir como "marca" del mileismo en distintas jurisdicciones.

Milei en Canal 7 editada.jpg El economista llegó al canal después de una jornada frenética.

Milei, un candidato a presidente en ciernes

En el estudio bullía un puñado de simpatizantes que esperaban para sacarse fotos con el entrevistado. Milei empezó hablando de la inflación pero pasó también por otros ejes, como sus conflictos con lo que él rotula como "la casta política" y lo que haría en caso de ganar las elecciones.

Lo cierto es que este hombre movedizo, que hasta no hace mucho hablaba de "los zurdos de mierda", quiere ganar las elecciones 2023 ¿Busca ahora una actitud más sosegada, en procura de los votantes que piden tranquilidad y certezas en lugar de discursos incendiarios?

Es posible. Sus adversarios lo definen como un cisne negro destinado a proclamar consignas inaplicables en medio de una bronca social que sube a ritmo diario.

Pero durante su intervención en Canal 7, él retrucó: "Que todo eso me lo diga la casta no me preocupa en lo más mínimo. Son unos fracasados que no permiten ningún cambio. Si no me quieren pasar en el Congreso la reforma monetaria y bancaria que yo defiendo, no tendría inconveniente en hacer una consulta popular para ver qué quiere la gente".

Mano a mano con el libertario

-¿Pero está intentando Milei seguir un camino más sosegado?- preguntó Imazio.

-Yo sigo siendo disruptivo porque las cosas que digo incomodan a la casta. Están todos muy nerviosos y salen a pegarme juntos en manada y coacheados. Igual si vos mirás mis ponencias en los últimos tres años, verás que son bastante más tranquilas, porque cambió el contexto en el que yo participo de los debates.

-¿Por qué?

-Cuando empecé a hablar de liberalismo, ser liberal era mala palabra. Con el correr del tiempo me fui ganando un lugar y pasé de estar en paneles donde me tapaban con gritos a tener situaciones así, mano a mano. De todos modos, en la última semana tuve dos entrevistas casi calcadas donde fui agredido: parece que hay alguien interesado en coachear gente para atacarme.

-¿Cómo imagina que sería ser presidente teniendo a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos en la oposición?

-Los peronistas no fueron tan duros como opositores de Mauricio Macri como nos quieren hacer creer. En su primer año de gobierno, Juntos por el Cambio pasó por el Congreso todo lo que quiso. El problema de Macri lo generó él mismo al nombrar a gente como Marcos Peña y Alfonso Prat Gay, que son parte del problema. Por eso hace falta un reordenamiento ideológico en Argentina.

-¿Y con el peronismo en la oposición, cómo se manejaría?

-Si soy presidente, sé que ni el peronismo ni Juntos por el Cambio serán una oposición fácil. Muchas veces votan juntos las mismas leyes. Son lo mismo, sólo cambian en los modales.

Milei-en-Canal-7-editada 2.jpg Milei dice que los políticos lo atacan de forma coordinada.

Prometió no sacar los planes sociales "en la primera etapa"

Cerca del final, Milei negó que vaya a eliminar los planes sociales "en una primera etapa" de su eventual gobierno.

"En realidad yo hablo de tres generaciones de reformas. En las reformas de primera generación no toco un sólo empleo público, una sola jubilación ni un sólo plan social. Y de hecho, en las reformas de segunda generación, la gente va a dejar sola los planes sociales", prometió.

Suele insistir en que "Dios es libertario". Quizá tenga esperanzas de una ayuda divina que lo ponga en la segunda vuelta para 2023. En ese escenario, a raíz de la actual polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el referente liberal está seguro de que se convertiría en el próximo presidente.

La presentación de Milei será este sábado a las 19 en el Parque O'Higgins de Ciudad (Ituzaingó y San Luis), con entrada libre y gratuita. El tema a tratar será la dolarización de la economía argentina.

