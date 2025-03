Javier Milei defendió su gestión, prometió una batería de reformas y desafió a la oposición

javier milei asamblea legislativa 2.jpg

Luego de hacer un repaso por temas económicos, destacó que en 2024 Argentina registró el "índice de homicidios más bajo de los últimos 25 años, con una reducción de 11 puntos en comparación con 2023" y que, según sus palabras, fue el más bajo en Sudamérica.

"En Rosario -continuó-, una ciudad atormentada por el narcotráfico, gracias al plan bandera vimos el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados, en definitiva gracias ministra Bullrich por devolvernos la paz, el orden y la seguridad para que sea un infierno para los delincuentes".

Javier milei asamblea legislativa 3.jpg

"El programa era súperambicioso. Y estamos haciendo más de lo que prometimos en campaña", afirmó el Presidente y pasó a mencionar a cada uno de sus ministros, entre ellos el encargado de la cartera de defensa, el mendocino Luis Petri: "en la vida hay que ser agradecido y no mezquino por eso le quiero agradecer a mis ministros".

Milei anticipó la posible salida del Mercosur y un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei anticipó que Argentina podría abandonar el Mercosur para poder firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y aseguró que el bloque regional solo sirvió para "beneficiar a los industriales brasileños en detrimento de la economía argentina”.

Además, anunció que enviará al Congreso el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Vamos a resolver el problema que los gobiernos anteriores iniciaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvo con todos los demás, que es apoyar al Gobierno en este nuevo acuerdo desde sus bancas”.

A la oposición le advirtió que, si no lo acompañan de forma mayoritaria, "no se detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, librando la batalla que haya que librar en todos los frentes que tengamos".

El Presidente adelantó el envío de doce leyes "de fondo" al Congreso

En otro momento de su discurso, que estuvo siempre acompañado por los vitoreos de los presentes, adelantó que su equipo de ministros está trabajando en más de una docena de "leyes de fondo", que aseguró que pondrán los cimientos sobre los que debe construirse "este nuevo edificio".

"Vamos a convertir en ley una verdad incuestionable de la economía argentina: el déficit fiscal es la madre de todos los males en la historia del país. El equilibrio fiscal será obligatorio para cualquier presupuesto estatal, ya sea nacional o subnacional; habrá una reducción severa del gasto público y se establecerá una meta fiscal -como lo acordó con los gobernadores en el Pacto de Mayo- para que en 2027 el gasto público no supere el 25 % del PIB".

Javier Milei asamblea legislativa 4.jpg

"La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que continuará durante años y no se detendrá hasta que encuentre el final del Estado en el largo plazo", completó.

En el mercado laboral, aseguró que la ley vigente ha quedado "obsoleta" y que lo único que hace "es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal".

Asimismo, anunció una reforma impositiva cuyo objetivo será "reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales" para pasar "a tener únicamente seis impuestos".

El Presidente adelantó que bajará la edad de imputabilidad

Como parte de la batería de leyes en las que su equipo está trabajando, adelantó que bajará la edad de imputabilidad e hizo referencia al reciente asesinato de la niña de 7 años en La Plata, Kim Gómez: "Quiero asegurarle a su familia que cuentan con el compromiso de este Presidente".

En este sentido, volvió a cuestionar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le reiteró que "se corra del camino o abandone la visión abolicionista y castigue a los criminales".

El mensaje de Milei a quienes faltaron a la Asamblea Legislativa

El Presidente dedicó la última parte de su discurso a los legisladores ausentes de la Asamblea Legislativa: "Espero que tomen esta invitación por lo que es: una chance para participar de la tábula raza que siempre hemos predicado. Pero si fueran a declinarla, francamente no nos sorprendería: este Congreso ya demostró una y otra vez que, entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema en elegirse a sí mismos. Sobretodo los que no vinieron”.