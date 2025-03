Sin Cornejo y con Villarruel, Javier Milei será acompañado sólo por 4 gobernadores en el Congreso

Tampoco asistirá el santiagueño Gerardo Zamora, uno de los más elogiados por la expresidenta Cristina Kirchner.

Los gobernadores que le dijeron sí y los que no a Javier Milei

De los aliados, la asistencia fluctuará dado que, hasta el momento, solo confirmaron su presencia Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), según la agencia NA.

Podrían sumarse Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Raúl Jalil (Catamarca).

Por su parte, declinaron el llamado Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes tienen programado un viaje a Canadá en búsqueda de inversiones.

Javier Milei (1).jpg El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no acompañará al presidente Javier Milei durante su discurso en la Asamblea Legislativa.

Entre los gobernadores aliados, sin embargo, hay posturas enfrentadas con algunas decisiones del Gobierno de Javier Milei. Por caso, Cornejo, Sadir, Pullaro y Zdero rechazaron la designación por decreto de los ministros de la Corte Lijo y García Mansilla.

Tampoco asistirán Alberto Weretilneck (Rio Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén), con compromisos locales, ni Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Sáenz (Salta), a cargo de las sesiones legislativas de sus provincias.

Hugo Passalacqua (Misiones) no podrá asistir al Congreso debido a que se recupera de una intervención quirúrgica.

Reencuentro de Javier Milei y Victoria Villarruel

A su vez, la apertura de la Asamblea Legislativa será la oportunidad para que vuelvan a verse las caras Milei y su vice Victoria Villarruel, luego de 4 meses de distanciamiento.

La última vez en que el presidente y Villarruel fue el 1 de noviembre de 2024, durante un acto organizado por Policía Federal Argentina.

Javier Milei y Villarruel cerraron un 2024 de alta tensión con feroces cruces entre alfiles de ambos y hasta un fuerte dardo del mandatario nacional días después de ese cara a cara en un entrevista en la que aseguró que la vice no tiene injerencia en las decisiones gubernamentales.

"No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete", dijo Milei en el reportaje.

A su vez, dejó en claro que Villarruel "tiene su visión" y resaltó: "En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la 'alta política', y lo que nosotros llamamos 'la casta'".

Este comentario de Javier Milei tuvo raíz en una declaración de su compañera de fórmula en Senado TV en las escalinatas del Congreso, mientras se celebraba La Noche de los Museos. Allí, Villarruel dijo que lo que más le "agradaba era en el recinto donde puede "ver la alta política en serio".