Javier Espina confirmó que si las provincias no restringen el ingreso a festivales, la Nación no lo hará

"Tuvimos pedidos especiales de organizadores de festivales para que por favor no les pongan restricciones porque la verdad es que han hecho fuertes inversiones, tienen muchos artistas contratados, pero a la vez se comprometen a hacer todos los controles necesarios. Ese fue un pedido especial de Córdoba, y si la provincia de Córdoba no toma la decisión de restringir, obviamente la Nación no lo va a hacer. Eso es lo que hemos estado hablando con el ministro (Lammens) y con las distintas autoridades provinciales", puntualizó Espina, en declaraciones a Radio Nihuil clarificando la política que aplicará la Nación con todos los festivales que se desarrollarán en las próximas semanas.