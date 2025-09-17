Inicio Política Coimas
Justicia Federal

Investigan posibles coimas en más de 600 contratos entre ANDIS y la Droguería Suizo Argentina

La Justicia analiza si hubo sobreprecios, licitaciones direccionadas y reconstruyen la posible ruta de coimas tras los audios de Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, Eduardo Lule Menem y Karina Milei son investigados por la Justicia en la causa de posibles coimas entre ANDIS y la Droguería Suizo Argentina. 

La Justicia Federal avanza en la investigación por supuesta irregularidades y coimas en más de 600 contratos firmados, durante la gestión de Javier Milei, entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker.

La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) y Eduardo Kovalivker, señalado como facilitador de las operaciones sospechadas. Todos ellos fueron acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.

Las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generaron un escándalo nacional.

En el expediente constan además los audios filtrados de Diego Spagnuolo que originaron la causa, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Los contratos bajo sospecha

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de $ 55.000 millones.

La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.

La droguería Suizo Argentina estuvo controlada históricamente por Eduardo Kovalivker.

La hipótesis de adjudicaciones arregladas, sobreprecios y pago de coimas

El fiscal Picardi trabaja en dos líneas, una son las posibles irregularidades en las contrataciones públicas, o sea adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado.

Y la otra hipótesis es el posible circuito paralelo de sobornos. Se trataría de pagos de coimas a funcionarios para garantizar negocios con el Estado. Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.

