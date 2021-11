Intendentes y ex jefes comunales proyectan un nuevo peronismo para "dejar de perder"

Por qué perdieron

Si hay personas que pueden medir la temperatura social con respecto a un proyecto político, sin duda son los jefes comunales o quienes hayan ocupado ese cargo. Y esto es porque son los más cercanos a los votantes.

De ellos surgió la premisa de que "el actual proyecto del PJ no enamora". Según Righi, el motivo es que no hay propuestas reales que partan desde las necesidades de la gente. "No estamos proponiendo nada que le cambie la calidad de vida a las personas, tampoco lo hace Cambia Mendoza, pero ellos tienen una buena estrategia de comunicación".

CIERRE ANABEL.jpeg En la campaña electoral del PJ, no hubo lugar para caras nuevas. En el cierre, Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo, celebran con viñateros el nuevo régimen jubilatorio

Una opinión similar fue la de Jorge Omar Giménez. "En Mendoza hace siete años que no hay un proyecto político, ni nuestro, ni del oficialismo. Se está agotando la matriz productiva, Mendoza tiene el 50% de la población bajo la línea de pobreza y no hay propuestas para que eso cambie. Mientras tanto, Alfredo Cornejo sigue ganando elecciones solo con el mensaje de buen administrador".

También destacó que en los años en los que ha gobernado la UCR y sus partidos aliados, no se ha inaugurado ni una sola escuela, ni fábrica y mucho menos nuevos barrios. La desocupación ha crecido y la inflación es una de las más altas del país. "Sin embargo, y aunque en gestión le ponga un 4 a Cornejo, en materia comunicacional le pongo un 10. Es muy hábil y por eso rotuló al peronismo como 'el kirchnerismo' y 'La Cámpora', y esos son sectores y no la totalidad del partido, pero él sabe adónde apuntar"

En tanto, Fernando Ubieta, intendente de La Paz, también se expresó a título personal al respecto de los errores que cometió el PJ para no "enamorar" a la gente.

Una de esas equivocaciones fue no ampliar la convocatoria para aquellos peronistas que se presentaron por fuera del partido

"Los mensajes no fueron los correctos, no pudimos movilizar al peronismo en las PASO, por eso ahora es momento de reorganizarse".

Un proceso necesario

En cuanto a qué sucederá puertas adentro del PJ, todos los actores consultados aseguraron que se viene un proceso interno muy necesario.

"Yo creo que Anabel se puso la campaña al hombro, en lo personal la admiro, pero esto va más allá de cuestiones personales. Es evidente que algo estamos haciendo mal y yo al menos, no me quiero acostumbrar a que mi partido sea meramente participativo en las elecciones, yo quiero un peronismo más presente en la comunidad".

elecciones 2021 bunker partido justicialista.jpg Según los dirigentes consultados, hacen falta caras nuevas y un proyecto innovador, porque la respuesta de la gente hacia el PJ es cada vez más escasa

Pero Jorge Giménez fue más contundente aún al decir "hay peronistas que no nos bancamos más resultados como los del domingo".

Dijo también que el proceso interno es inminente, y que hace falta de mucha generosidad para abrir la propuesta a todos los sectores.

Stevanato también realizó declaraciones similares en Radio Nihuil. "El peronismo debe tener una discusión interna y deberán aparecer figuras nuevas en la conducción, hay que hacer una gran reunión para analizar la derrota". Como gesto concreto sobre lo que piensa, Stevanato pidió, durante esta semana, la renuncia de todo el gabinete. "Lo hice porque soy respetuoso del pueblo. Además, había dirigentes que solo los veíamos trabajar cada dos años, para las elecciones".

Por su parte, Ubieta también dijo que esta charla para repensar el futuro del peronismo es muy necesaria, como así también la renovación de caras y nombres que se repiten elección tras elección. "Siempre es momento de renovarse. No creo que haya que hacerlo puntualmente por la derrota, aunque sí nos tenemos que reunir a analizarla".

El papel de Fernandez Sagasti

Luego del resultado de las elecciones 2021, la primera que no dudó en correrse para darle paso a "Nuevos actores que caminen la provincia" fue la misma Anabel. Dijo que sí hace falta que el PJ tenga un proceso de reflexión y de cambios internos, pero que en este proceso, ella "va a ser una más".

https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1460591662179053570 “Cada elección configura una nueva etapa hacia el futuro de cada partido. En el peronismo empieza una nueva etapa.

En esa nueva etapa yo quiero ser una más.

Necesitamos nuevos actores construyendo el proyecto provincial.

Contarán con todo el apoyo del partido.”@radionihuil — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) November 16, 2021

Ninguno de los dirigentes consultados pidieron que Fernández Sagasti renunciara a la presidencia del partido. De hecho Stevanato lo expresó abiertamente "Creo que Anabel tiene que seguir dirigiendo el partido, porque nadie sobra y porque es importante para la conducción".

De todas maneras, la generosidad que piden los intendentes tiene que ver con que las caras que se ven siempre, se vean mucho menos en las próximas propuestas con las que el PJ intentará convencer a la comunidad mendocina de que los apoyen.