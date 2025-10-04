Incidentes en la visita de Milei en Santa Fe: enfrentamiento entre militantes libertarios y de izquierda

libertarios javier milei santa fe Euforia de militantes tras la llegada del presidente Javier Milei a Santa Fe. Foto: redes sociales La Libertad Avanza

Repudio de manifestantes a la visita de Milei en Santa Fe

Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”.

La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista.

La situación de tensión en la peatonal modificó el cronograma del presidente, quien tenía previsto una caminata por ese sitio emblemático de Santa Fe junto con los candidatos libertarios de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Mientras esto ocurría, Javier Milei se encontraba a unas 8 cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe.

manifestantes santa fe Los manifestantes que se concentraron en la peatonal de Santa Fe para esperar a Javier Milei, quien nunca llegó por los enfrentamientos. Foto: redes sociales

Rodeado por una multitud de manifestantes, el presidente salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, el mandatario saludó a los militantes.

Cientos de manifestantes opositores, principalmente del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda, se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

Fuente: Noticias Argentinas