Emir Félix habló sobre la visita de Milei a San Rafael y dijo que le reclamará mejoras para el sur

Qué piensa Emir Félix sobre la visita de Milei a San Rafael

El dirigente peronista expresó que la visita de Milei "es una oportunidad para San Rafael de mostrar su realidad”.

Reconoció que, como en cada visita de funcionarios nacionales, podrían registrarse manifestaciones, pero remarcó que la seguridad está prevista y que la situación "ya casi es cultural” en eventos de este tipo. Quizás en referencia a lo que ya ocurrió en Tierra del Fuego o este sábado en Santa Fe, donde Milei debió suspender una caminata por la peatonal debido a enfrentamientos entre militantes libertarios y de la izquierda.

Félix insistió en que la llegada del presidente permitirá visibilizar la labor de la Cámara de Comercio local, la más antigua de Mendoza, y que representa a más de 800 socios, trabajando de manera voluntaria en temas de gestión departamental y provincial.

javier milei El candidato a diputado, Emir Félix, manifestó que la visita de Javier Milei a San Rafael es una oportunidad de demostrarle la seriedad del trabajo que realizan día a día los vecinos de esta comuna sureña.

Los pasos fronterizos, principal reclamo de Félix al presidente

Entre los principales pedidos que Félix planea trasladar a Javier Milei durante el almuerzo de las Fuerzas Vivas figura la habilitación del paso fronterizo Pehuenche para todo tipo de vehículos, incluidos camiones, con el fin de descomprimir el tránsito en otros cruces y favorecer la logística comercial.

Asimismo, el candidato peronista destacó su interés en avanzar con el proyecto del Paso Las Leñas, que considera estratégico para mejorar la conexión con Chile y potenciar el comercio hacia el Pacífico y mercados asiáticos. "Si logramos esto, se beneficiaría toda la Argentina”, aseguró, destacando la baja pendiente y el rápido acceso que permitiría a los vehículos.

El clima político preelectoral de Mendoza

Félix también se refirió al clima político que atraviesa la provincia, vinculando a la situación económica nacional con los movimientos del mercado tras los últimos comicios en Buenos Aires.

Subrayó que, más allá de la campaña y los debates, la prioridad es gestionar en beneficio de San Rafael y mantener la estabilidad institucional de la región.

El dirigente destacó la importancia de la Cámara de Comercio y su rol histórico, señalando que las instituciones locales perduran más allá de los gobiernos y son clave para marcar la agenda y el rumbo de los funcionarios.

“Lo importante es que estos temas queden en agenda y se trabajen de manera concreta”, concluyó Félix, enfatizando que su objetivo es aprovechar la visita presidencial para avanzar en proyectos que permitan un desarrollo real y sostenido de San Rafael y sus alrededores.