Emir Félix habló sobre la visita de Milei a San Rafael y dijo que le reclamará mejoras para el sur

El candidato a diputado nacional y presidente del PJ de Mendoza, Emir Félix, adelantó los pedidos que llevará al presidente, con foco en los pasos fronterizos

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Emir Félix

Emir Félix, candidato en primer término a diputado nacional y presidente del PJ local.

El principal candidato del Partido Justicialista local a diputado nacional, Emir Félix, habló con Diario UNO sobre la visita de Javier Milei a San Rafael, su departamento natal y la ciudad que gestiona su hermano Omar. Se refirió a los desafíos que enfrenta la región y adelantó los reclamos que presentará al presidente en el almuerzo de las Fuerzas Vivas.

Félix, que también dirige el PJ mendocino, destacó la relevancia de la llegada de Milei y subrayó que su visita es la oportunidad de visibilizar los problemas de infraestructura y logística que afectan a San Rafael, así como la necesidad de poner en agenda reclamos históricos pendientes, como los avances en los pasos fronterizos.

paso el pehuenche ruta 145 5.jpg
La habilitación del Paso Pehuenche para todo tipo de vehículos, uno de los principales reclamos que le realizará el candidato al presidente.

Qué piensa Emir Félix sobre la visita de Milei a San Rafael

El dirigente peronista expresó que la visita de Milei "es una oportunidad para San Rafael de mostrar su realidad”.

Reconoció que, como en cada visita de funcionarios nacionales, podrían registrarse manifestaciones, pero remarcó que la seguridad está prevista y que la situación "ya casi es cultural” en eventos de este tipo. Quizás en referencia a lo que ya ocurrió en Tierra del Fuego o este sábado en Santa Fe, donde Milei debió suspender una caminata por la peatonal debido a enfrentamientos entre militantes libertarios y de la izquierda.

Félix insistió en que la llegada del presidente permitirá visibilizar la labor de la Cámara de Comercio local, la más antigua de Mendoza, y que representa a más de 800 socios, trabajando de manera voluntaria en temas de gestión departamental y provincial.

javier milei
El candidato a diputado, Emir Félix, manifestó que la visita de Javier Milei a San Rafael es una oportunidad de demostrarle la seriedad del trabajo que realizan día a día los vecinos de esta comuna sureña.

Los pasos fronterizos, principal reclamo de Félix al presidente

Entre los principales pedidos que Félix planea trasladar a Javier Milei durante el almuerzo de las Fuerzas Vivas figura la habilitación del paso fronterizo Pehuenche para todo tipo de vehículos, incluidos camiones, con el fin de descomprimir el tránsito en otros cruces y favorecer la logística comercial.

Asimismo, el candidato peronista destacó su interés en avanzar con el proyecto del Paso Las Leñas, que considera estratégico para mejorar la conexión con Chile y potenciar el comercio hacia el Pacífico y mercados asiáticos. "Si logramos esto, se beneficiaría toda la Argentina”, aseguró, destacando la baja pendiente y el rápido acceso que permitiría a los vehículos.

El clima político preelectoral de Mendoza

Félix también se refirió al clima político que atraviesa la provincia, vinculando a la situación económica nacional con los movimientos del mercado tras los últimos comicios en Buenos Aires.

Subrayó que, más allá de la campaña y los debates, la prioridad es gestionar en beneficio de San Rafael y mantener la estabilidad institucional de la región.

El dirigente destacó la importancia de la Cámara de Comercio y su rol histórico, señalando que las instituciones locales perduran más allá de los gobiernos y son clave para marcar la agenda y el rumbo de los funcionarios.

“Lo importante es que estos temas queden en agenda y se trabajen de manera concreta”, concluyó Félix, enfatizando que su objetivo es aprovechar la visita presidencial para avanzar en proyectos que permitan un desarrollo real y sostenido de San Rafael y sus alrededores.

