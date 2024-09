Ignacio De Mendiguren presentó un informe sobre IMPSA a legisladores mendocinos

El ex ministro de Producción, José Ignacio De Mendiguren, presentó un informe detallado sobre la situación de la empresa IMPSA durante su gestión. Lo hizo en una reunión virtual con legisladores mendocinos, en la que se discutió el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a transferir las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de titularidad de la Provincia de Mendoza. Gabriel Vienni, quien presidió IMPSA durante su intervención, también participó del encuentro.