Hospital Garrahan: una senadora puso en duda el acceso universal de los niños

Garrahan gemelas hospital El Hospital Garrahan: el Senado discute el presupuesto para pediatría. Foto gentileza la100.com

Hospital Garrahan: La senadora pidió repensar el sistema de salud

Además, consideró que su aporte al debate sobre el hospital Garrahan es: “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional, eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del Interior”.

La senadora planteó que se debería repensar el financiamiento del sistema de salud: “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.

Carmen Álvarez Rivero reclamó que se avance en una reforma tributaria y defendió que todos los contribuyentes tributen según sus ingresos: “El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo”, señaló.

Por otro lado, pidió jerarquizar a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba: “Necesitamos que tenga rango nacional, y yo no pido ni un peso. Eso habilita a profesionalizarse internacionalmente”, expresó.