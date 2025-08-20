Inicio Política Hospital Garrahan
Hospital Garrahan: una senadora puso en duda el acceso universal de los niños

La senadora Carmen Álvarez Rivero fue quien protagonizó una polémica intervención al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan

La senadora Carmen Álvarez Rivero generó un escándalo en el Senado en el debate por el prespuesto del hospital Garrahan.

Una senadora dijo que no cree que los niños argentinos tengas derecho de ir al hospital Garrahan a ser curados durante el debate por la emergencia pediátrica en la Cámara alta y generó críticas de sus pares y de otros sectores.

La senadora cordobesa del Frente Pro Libertad, Carmen Álvarez Rivero, fue quien protagonizó una polémica intervención al poner en duda el acceso universal de los niños al Hospital Garrahan.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”, sostuvo la legisladora, generando sorpresa y críticas en el Senado.

Garrahan gemelas hospital
El Hospital Garrahan: el Senado discute el presupuesto para pediatría.

Hospital Garrahan: La senadora pidió repensar el sistema de salud

Además, consideró que su aporte al debate sobre el hospital Garrahan es: “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional, eso va a garantizar mejores profesionales en muchas provincias del Interior”.

La senadora planteó que se debería repensar el financiamiento del sistema de salud: “Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción, porque eso está cayendo sobre las espaldas de los cordobeses. Discutamos el sistema de salud en su conjunto”, remarcó.

Carmen Álvarez Rivero reclamó que se avance en una reforma tributaria y defendió que todos los contribuyentes tributen según sus ingresos: “El que gana poco paga poco y el que gana mucho paga mucho, eso sería más justo”, señaló.

Por otro lado, pidió jerarquizar a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba: “Necesitamos que tenga rango nacional, y yo no pido ni un peso. Eso habilita a profesionalizarse internacionalmente”, expresó.

