Hinojosa confirmó la asistencia de Nación por $500 millones a municipios afectados por heladas y granizo

De esta manera culminaría la entrega de los fondos comprometidos por el ministro Sergio Massa tras aquel acto post heladas que se realizó en las instalaciones del INTA en Luján de Cuyo, a principios de noviembre del año pasado.

Diario UNO pudo corroborar con fuentes municipales que fueron transferidos los primeros fondos, según la cantidad de hectáreas afectadas en función del informe oficial del INTA, a Santa Rosa, Tunuyán, Lavalle, Luján de Cuyo, Rivadavia y Junín. Según indicaron desde Nación, también los recibieron hasta el momento San Rafael, Maipú y San Carlos; en tanto que los expedientes de Tupungato, General Alvear y San Martín se iniciaron con posterioridad, ya a comienzos de este año.

contratistas santa rosa.jpg Un tercio de los productores de Santa Rosa afectados ya recibieron la asistencia de Nación, según indicó la intendenta Flor Destéfanis.

Entrega directa a doce municipios tras una pelea política con la Provincia

El tire y afloje entre el Gobierno nacional y el provincial también se coló en medio de la emergencia agropecuaria. Mientras miles de productores perdieron hasta el 100% de su cosecha, la política volvió a dejar mucho que desear.

Desde Mendoza, Rodolfo Suarez se quejaba a finales del 2022 de la escasa ayuda prometida por Nación y de la que, a ese momento, no se había recibido ni un solo peso: "Es nada", decía al contar que solo se ofrecieron $300 millones, pese a que él había pedido $3.797 millones.

Martín Hinojosa, por su parte, puso al propio Gobierno de Mendoza en el ojo de la tormenta al dialogar con radio Nihuil: "De los $1.500 millones disponibles para todas las provincias afectadas, a Mendoza le correspondieron $500 millones; y como el Gobierno de Suarez no los quiso aceptar, tuvimos que distribuirlos a través de los municipios".

De esos $500 millones, explicó a Diario UNO, lo primero que se ofreció a la Provincia fueron $300 millones. "En función del análisis del INTA y la documentación presentada se repartieron los fondos entre los municipios. Es que si el Gobierno de Suarez quiere seguir en esta postura de victimización, de que a cada solución le encuentran un problema, entonces queda el productor en el medio", señaló.

Ahora, desde la Secretaría de Agricultura se lanzaron los restantes $200 millones que le corresponden a Mendoza en concepto de ANR para los productores afectados. "No nos podemos dar el lujo de tener esos $200 millones para la Provincia y que se nieguen a recibirlos y no hagan ninguna gestión para cobrarlos", dijo al respecto Hinojosa justificando la decisión de repartirlos de manera directa a los municipios.

Respecto de esa gestión en particular que debía realizar la Provincia, desde el Ministerio de Economía y Energia de Mendoza dijeron a Diario UNO que en diciembre se ofreció que los fondos de ANR que calculaba la Nación para productores mendocinos se transfirieran al Fideicomiso de asistencia a productores en emergencia o desastre pero que no obtuvieron una respuesta favorable y que, tras ello, efectivamente no se produjo ningún intercambio de documentación.

"Mendoza fue la única provincia que no presentó la documentación que exige la reglamentación de la Ley de Emergencia Agropecuaria para recibir los Aportes No Reembolsables (ANR). Entonces tuvimos que saltearla y pasar directamente los aportes a los municipios para que no queden los fondos disponibles sin utilizar", explicó de su parte Hinojosa.

Cómo llegan esos $500 millones de asistencia a los productores

Lo cierto es que serán los doce municipios afectados por las contingencias climáticas que presentaron la documentación ante la Nación los que dispongan de los fondos.

Hinojosa, quien además de ser funcionario nacional es precandidato a gobernador por el Frente de Todos en Mendoza, señaló que para recibir esos Aportes No Reembolsables los departamentos también debían presentar una serie de requisitos ante la Secretaría de Agricultura.

"A medida que se fue recibiendo la documentación, se depositaron los fondos para que el intendente defina qué hacer", explicó el presidente del INV.

Es decir, la llegada del dinero al productor "depende de cómo se diseñan las herramientas en cada municipio".

"Se trabaja en una mesa y uno puede destinar los fondos para hacer compras generales para la lucha antigranizo, para mangueras o decidir entregar subsidios directos", ejemplificó.

"Desde la Secretaría de Agricultura se da un marco general pero cada municipio es el que lo administra eficientemente de la mejor manera que considera posible", indicó.