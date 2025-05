Hebe Casado se defendió de la acusación de clientelismo y marcó sus diferencias con el líder de LLA

hebe casado la libertad avanza.jpg El acto de Hebe Casado junto a militantes libertarios del que se despegó La Libertad Avanza como partido.

La defensa de Hebe Casado ante las acusaciones de clientelismo político

“Estoy en contra de cualquier acto de clientelismo. Lo he manifestado siempre”, se defendió la vicegobernadora Hebe Casado, aunque reconoció que los asistentes llegaron al acto en movilidades puestas por la organización: “Hay diferentes agrupaciones en Mendoza que acompañan a Javier Milei. José Luis Vargas es un empresario de Guaymallén que viene de una clase social muy baja y que a costa de su esfuerzo y mucho trabajo logró ser el distribuidor de una bebida gaseosa de primera marca. Hace muchos años viene trabajando en barrios marginados, en merenderos. En ese acto decidieron acompañarlo y él puso la movilidad”.

hebe casado la libertad avanza (1).jpg Hebe Casado junto a los Guardianes del León, libertarios que no comulgan con Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza.

La Libertad Avanza, en Mendoza comandada por Facundo Correa Llano, con quien Hebe Casado no tiene diálogo, se despegó de estas acciones apenas se hicieron públicas.

En el comunicado, posteado por el propio presidente del partido en sus redes sociales, LLA repudió de “manera categórica” el accionar y desmintió “rotundamente cualquier vinculación” con la reunión.

Y disparó: “Nuestro espacio crece por convicción, no por clientelismo. Rechazamos y seguiremos rechazando prácticas que combatimos y condenamos desde el primer día”.

“Aclaramos enérgicamente que no hemos formado parte ni participado en dicho encuentro, y rechazamos el uso indebido de nuestro nombre para generar confusión o arrogarse una representación que no corresponde. No vamos a permitir que la vieja política nos arrastre a su pantano de mentiras y manipulación”, cerró el comunicado.

la libertad avanza comunicado facundo correa llano vs. hebe casado.jpg Repudio de La Libertad Avanza a prácticas de clientelismo político. El comunicado con el que se despegaron del acto de Hebe Casado.

Hebe Casado recogió el guante tras las duras acusaciones y contestó en Nihuil: “La Libertad Avanza debería salir con el mismo énfasis con comunicados para defender la gestión y no para defender un kiosquito”.

Y remarcó sus diferencias con Correa Llano: “Creo que no se le conoce la voz y a mí me ha costado muchísimo comunicarme con él”.

De hecho, ante la falta de comunicación con el líder de La Libertad Avanza, Hebe Casado contó que irá a afiliarse a Buenos Aires para luego pasar por la Secretaría Electoral de Mendoza.