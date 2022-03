Hebe Casado desafió a Iris Aguilar a que muestre resultados de la Fase 3 de la vacuna Covid

El malestar es evidente. En la cartera Sanitaria se resistieron a darle una respuesta concreta a ese pedido, mientras que la legisladora dijo que tuvo un intercambio poco feliz con el área encargada de las inoculaciones. “Yo le pedí a Iris Aguilar que nos dieran esos resultados, y me mandaron a requerirlos ante el Ministerio de Salud de la Nación. No me pareció una contestación correcta”, dijo a Diario UNO.