Hebe Casado defendió la decisión de sostener el veto aunque criticó al gobierno de Javier Milei

La vicegobernadora Hebe Casado en la inauguración del Instituto Confucio La vicegobernadora Hebe Casado aseguró que al gobierno nacional le faltó experiencia para lograr acuerdos previos al conflicto.

Alfredo Cornejo respaldó a la UNCuyo y le hizo una sugerencia a Milei

Por su parte, el gobernador radical Alfredo Cornejo defendió a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Aseguró que hay "universidades que se crearon para el curro político" pero resaltó la importancia de la casa de altos estudios que funciona en Mendoza como una institución con una sólida trayectoria y una administración sin conflictos. "Incluirla en el mismo contexto no ayuda a resolver los problemas que dice tener el gobierno con la educación", sentenció.

“El gobierno nacional comete un error cuando generaliza. Ya lo hizo antes en la Ley Bases cuando decía que todas las provincias son gastadoras seriales y que no han hecho su trabajo, etc. En ese momento dije que es una generalización absurda, que no sirve para nada y no contribuye a resolver el problema de la economía argentina”, dijo luego de presentar el programa "IA, Políticas Públicas y Economía del Conocimiento" en conjunto con la UNCuyo.

WhatsApp Image 2024-10-09 at 18.16.57.jpeg Alfredo Cornejo afirmó que hay "curro político" en algunas universidades nacionales pero diferenció a la UNCuyo y destacó que es una prestigiosa casa de altos estudios. Prensa Alfredo Cornejo

En la charla con la prensa, continuó: "La generalización de que todas las universidades tienen bolsones de improductividad y ñoquis no es positiva, no es conveniente y no ayuda a mejorar un sistema universitario que tiene que mejorar”.

En relación al veto -las declaraciones se produjeron antes de la sesión especial- señaló que “es una indexación salarial por ley, y no me gustaría que se implementara de esa manera, ya que complicaría el plan económico”. En ese contexto, recordó que "el gobierno nacional no ha tenido pericia para hacer negociaciones por el tema salarial. Pericia que sí ha tenido el gobierno de la provincia, que ha cerrado casi todas sus paritarias con acuerdos en todo este tiempo”.

“Nosotros llevamos tres paritarias desde que estoy en el Gobierno y la mayoría cerró con acuerdos, incluso el más relevante es el de los docentes, que es el personal mayor y estamos encaminados a eso, en esta paritaria actual que está transitándose”, agregó.

“Entonces, mi opinión es que no me gusta que se actualicen los salarios por una ley, porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico de la hacienda pública nacional, pero también comprendo que tienen razón las universidades y los gremios en la falta de pericia para negociar buenos acuerdos”, concluyó.

Ulpiano Suarez pidió buscar mecanismos de financiamientos

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, compartió un mensaje en X en el cual pidió encontrar mecanismos para el correcto financiamiento de la UNCuyo "cuidando los recursos y permitiendo que el sistema educativo universitario sea el motor del progreso social, científico y tecnológico en nuestro país".

Se deben encontrar mecanismos para su correcto financiamiento, cuidando los recursos y… — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) October 9, 2024

"En Mendoza estamos orgullosos de las universidades que tenemos. La defensa de la educación pública y de calidad no puede ser prenda de la especulación política que hoy muestran algunos", afirmó.

Diputados sostuvo el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

Diputados nacionales aprobaron este martes mantener el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La oposición no logró reunir los 2/3 necesarios para ratificar la norma. En las afueras del Congreso hay manifestantes, mientras se mantienen las tomas en las universidades.

Vallado en el Congreso.jpg La Cámara de Diputados blindó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La votación terminó con 159 votos en contra del veto y 85 a favor.

Si bien los los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo habían logrado reunir 159 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 84 voluntades necesarias para sostener el veto.