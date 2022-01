Hebe Casado culpó a Vizzotti por los muertos durante la pandemia y le sugirió que renuncie

Hebe Casado expresó en sus redes sociales:"120.000 personas nos costó el esfuerzo que NO hiciste por permitir vacunar a los grupos de riesgo en tiempo y forma"

Además, la diputada le recordó la demora en las negociaciones para la compra de vacunas con el laboratorio Pfizer y los casos de vacunados VIP, que terminaron con la renuncia del anterior ministro de Salud, Ginés González García.

Por otra parte, Casado afirmó que "un buen deseo para este 2022 sería la renuncia de Vizzotti". Y sostuvo que espera que "la justicia y la ciudadanía le pidan cuentas por su accionar".

Hebe Casado.jpg La legisladora mendocina del PRO, conocida por sus declaraciones en redes sociales, ahora cruzó a la ministra Carla Vizzotti.

Hebe Casado la diputada polémica

Casado es, seguramente, la legisladora más polémica de Mendoza. Ha discutido con todos, hasta con los de su propio partido, incluso el gobernador Rodolfo Suarez contó en el programa 7D, emitido en Canal 7, que debió bloquearle su teléfono en algún momento por sus comentarios.

"No me llevo bien con Hebe Casado, en algún momento le he bloqueado el teléfono, ahora se lo digo y nos reímos. Ella es muy aperturista y un día yo había tomado una restricción y me mandó un mensaje recriminándome en términos en que a mi no me gustaron y entonces la bloquié".

En abril de año pasado Casado hizo un fuerte posteo pidiendo que le digan "que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado", haciendo referencia a Alberto Fernández que había dado positivo de coronavirus. Se interpretó ese mensaje como un deseo de que Cristina Kirchner se contagiara de coronavirus.

Se opuso además a que los niños sean vacunados contra el Covid y hasta se enfrentó públicamente con la jefa de Inmunizaciones, iris Aguilar, una de las funcionarias más respetadas de la provincia, a quien la diputada cuestionó por pedirle calma a la población por la campaña de vacunación.

En otra oportunidad, se refirió a los muertos por la pandemia como "los verdaderos 30.000" en referencia a los desaparecidos durante la dictadura. Fue cuando la cantidad de víctimas fatales por el Covid llegó precisamente a 30.000

También en un momento polemizó con el referente del PRO en Mendoza, Omar De Marchi, cuando lo acusó de no darle participación a las mujeres.